2026 yılının ilk haftasında altın piyasası jeopolitik gerilimler ve yeni yasal düzenlemelerle hareketlendi. 8 Ocak 2026 güncel altın fiyatları, gram altın tahmini, ons altın direnç seviyeleri ve altın alımında başlayan yeni takip sistemi hakkında tüm detaylar bu rehberde. İslam Memiş'in 2026 yılı için "manipülasyon yılı" uyarısı eşliğinde, çeyrek altın ve gram altın yatırımcılarını neler bekliyor? İşte piyasaların 2026 rotası.
2026 yılına küresel piyasalar, ABD’nin Venezuela müdahalesi ve Orta Doğu’daki artan gerilimlerin gölgesinde başladı. Güvenli liman arayışındaki yatırımcılar rotayı tekrar altına çevirirken, Türkiye’de altın alışverişinde "bandrol" döneminin detayları netleşti. 8 Ocak 2026 itibarıyla piyasalardaki son durumu ve uzman analizlerini sizler için derledik.
8 Ocak 2026 Güncel Altın Fiyatları Ne Kadar?
Haftanın ilk günlerinde ons altının 4.400 dolar seviyesini aşmasıyla birlikte gram altın TL bazında rekor seviyelerini zorluyor. Altın ve gümüşte denge arayışı dikkati çekiyor. Altının onsu yüzde 0,5 azalışla 4 bin 430 dolardan, gümüşün onsu da yüzde 0,8 kayıpla 77,6 dolardan işlem görüyor. Piyasadan alınan son verilere göre fiyatlar şu aralıkta seyrediyor:
Gram altın ne kadar oldu?
Gram Altın: 6. 277 - 6.358 TL
Ons altın ne kadar?
Ons Altın: 4.424
Çeyrak altın ne kadar?
Çeyrek Altın: 10.291 TL
Tam altın ne kadar?
Tam altın: 41.040- 41.351
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet Altını: 42.800 TL
2026 Altın Tahminleri: "Yılın İlk Yarısı Yükseliş"
Finans analisti İslam Memiş, 2026 yılını "manipülasyon ve belirsizlik yılı" olarak tanımlıyor. Memiş’e göre, jeopolitik gerilimler altın fiyatlarını yukarı yönlü tetiklemeye devam edecek.
Ons Altın Hedefi: Yılın ilk yarısında 4.800 - 4.880 dolar direnç seviyeleri takip edilecek.
Strateji: Memiş, yatırımcıların bu yükselişleri bir "çıkış fırsatı" olarak değerlendirip yılın ikinci yarısında farklı varlıklara yönelebileceğini belirtiyor.
Dolar Etkisi: Doların 2026 yılında 43-50 TL bandında baskılanmaya devam edeceği öngörüldüğünden, gram altındaki asıl yükselişin "ons" kaynaklı olması bekleniyor.
Altın Alımında Yeni Dönem: Kıymetli Metal Takip Sistemi
Altın yatırımcılarını en çok meraklandıran konulardan biri de Nisan 2026’da tamamen devreye girmesi planlanan Kıymetli Metal Takip Sistemi. Bu yeni düzenleme ile altın piyasasında şu değişiklikler yaşanacak:
Bandrollü Altın: Gramdan çeyreğe kadar tüm darphane üretimi altınlar lazerle işaretlenecek veya QR kodlu bandrollere sahip olacak.
30 Bin TL Limiti: 30.000 TL üzerindeki altın alışverişlerinin banka (IBAN/Kredi Kartı) üzerinden yapılması zorunluluğu daha sıkı takip edilecek.
Kayıt Dışı ile Mücadele: Sistemin temel amacı, yastık altındaki altın trafiğini şeffaf hale getirmek ve kayıt dışı ekonominin önüne geçmek.
Nakit ile altın almak yasaklandı mı?
Hayır, 30.000 TL'ye kadar olan alımlar nakit yapılabilir ancak üzerindeki tutarlar için banka transferi şarttır.
2026'da altın düşer mi?
Uzmanlar yılın ikinci yarısında bir durgunluk beklese de ilk yarıda jeopolitik riskler nedeniyle yükselişin süreceğini öngörüyor.
Eski altınlar ne olacak?
Elinizdeki eski altınlar geçerliliğini koruyor; yeni sistem üretim aşamasındaki takibi kapsıyor.