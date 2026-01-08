Altın Alımında Yeni Dönem: Kıymetli Metal Takip Sistemi

Altın yatırımcılarını en çok meraklandıran konulardan biri de Nisan 2026’da tamamen devreye girmesi planlanan Kıymetli Metal Takip Sistemi. Bu yeni düzenleme ile altın piyasasında şu değişiklikler yaşanacak: