Elazığ'da okullar tatil mi? 9 Ocak Elazığ'da kar tatili var mı? Valilik açıklaması geldi





ELAZIĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 9 OCAK 2026





Elazığ'da beklenen kar yağışı sonrasında valilikten resmi açıklama geldi. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nun 8 Ocak 2026 tarihli resmi sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklama şu şekilde;





Değerli Elazığ’lı hemşehrilerimiz;

09 Ocak 2026 Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir.





Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.