Elazığ'da okullar tatil mi? 9 Ocak Elazığ'da kar tatili var mı? Valilik açıklaması geldi

Elazığ'da yarın okullar tatil mi? sorusu veliler ve öğrencilerin gündeminde yer alyor. Meteoroloji değerlendirmeleri ile gece yarısından itibaren birçok ilde soğuk ve kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Elazığ'da da kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının etkili olması beklendiği bildirildi. Peki Elazığ'da yarın okullar tatil edildi mi? İşte valilik açıklaması.
Ülke genelinde birçok ilde beklenen soğuk ve kar yağışlı havanın yarından itibaren etikili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmeleri sonrasında Elazığ'da da kar yağışının etkili olması beklendiği açıklandı. Özellikle öğrenciler ve velilerin yakından takip ettiği kar tatili ile ilgili resmi açıklama Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'ndan geldi. İşte Elazığ için alınan tatil kararı detayları.
ELAZIĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 9 OCAK 2026
Elazığ'da beklenen kar yağışı sonrasında valilikten resmi açıklama geldi. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nun 8 Ocak 2026 tarihli resmi sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklama şu şekilde;
Değerli Elazığ’lı hemşehrilerimiz;
09 Ocak 2026 Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir.
Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.
Sağlık, Güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir.