TOKİ 500 bin konut kura takvimi il sıralaması 2026: Antalya, Muş, Ardahan, Bingöl, Artvin ve Tunceli kura çekimi ne zaman?

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında düzenlenen kura çekimleri, başvuru yapan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Şartları sağlayan adayların dahil edildiği çekilişler sonrası hak sahipleri asıl ve yedek liste olarak ilan ediliyor. Kura tarihleri illere göre açıklanırken, çekilişler 9 Ocak’ta Muş ve Ardahan ile sürecek.
TOKİ 500 bin konut kura çekimi hangi ilde, hangi tarihte yapılacak? Kura süreci 9 Ocak’ta Muş ve Ardahan’da devam ederken, sonuçlar TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden isim listesi halinde açıklanıyor.
TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ (ŞEHİRLERE GÖRE) TAKVİMİ 2026
TOKİ 500 bin konut kura çekimleri başlarken gözler takvime çevrilmişti. İllere göre kura çekimleri hafta sonu da devam ediyor. İlk kura çekimi Ardahan ilinden başlarken sırasıyla Siirt, Van, Mardin, Ağır, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars gibi illerde tamamlandı. Kura çekimleri 9-10-11 Ocak tarihlerinde Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Artvin ve Tuncelli illerinden devam edecek. TOKİ kura çekimlerine yaklaşık 10 günlük ara verilirken Gaziantep ve Tokat illerinden devam edecek. Ankara’da kura çekimi 5 Şubat tarihinde tek günde tamamlanırken İzmir’de 6 Mart’ta ve İstanbul’da 9,10,11 ve 12 Mart tarihlerinde toplam 4 günde gerçekleştirilecek.
Şehir şehir kura çekimi takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
10 Ocak 2026: Antalya ve Bingöl
11 Ocak 2026: Artvin ve Tunceli
Gaziantep – 21 Ocak 2026 Çarşamba
Tokat – 21 Ocak 2026 Çarşamba
Amasya – 22 Ocak 2026 Perşembe
Kahramanmaraş – 23 Ocak 2026 Cuma
Hatay – 24 Ocak 2026 Cumartesi
Ordu – 25 Ocak 2026 Pazar
Osmaniye – 26 Ocak 2026 Pazartesi
Kilis – 27 Ocak 2026 Salı
Sinop – 28 Ocak 2026 Çarşamba
Niğde – 29 Ocak 2026 Perşembe
Kastamonu – 29 Ocak 2026 Perşembe
5 Şubat Ankara
11 Şubat 2026 Çankırı ve Bursa
12 Şubat 2026 Bolu
13 Şubat 2026 Eskişehir ve Balıkesir
15 Şubat 2026 Konya ve Çanakkale
16 Şubat 2026 Edirne
17 Şubat 2026 Karaman ve Tekirdağ
18 Şubat 2026 Mersin ve Kırklareli
20 Şubat 2026 Adana ve Kocaeli
22 Şubat 2026 Afyonkarahisar
24 Şubat 2026 Uşak
25 Şubat 2026 Isparta
26 Şubat 2026 Burdur
27 Şubat 2026 Denizli
3 Mart 2026 Muğla
4 Mart 2026 Aydın
5 Mart 2026 Manisa
6 Mart 2026 İzmir
9–12 Mart 2026 İstanbul
TOKİ KURAYA KATILACAKLAR İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ 500 bin konut başvurularında yaklaşık 3 milyon kişi başvuru şartlarını sağlamadığından kura çekimlerine katılmaya hak kazanamadı. TOKİ 500 bin konut kura çekimine katılmaya hak kazananlar isim listesi şeklinde ilan ediliyor. Kabul edilen adayların kura sıra numarası, banka başvuru numarası, başvuru türü, başvuru tarihi, başvuru sahibi adı-soyadı ve TCKN liste şeklinde yer alıyor.
TOKİ 500 bin konut kura çekimine katılacak isimler kura takvimiyle birlikte belli oluyor. TOKİ’nin resmi internet sayfasında talep.toki.gov.tr adresine giden adaylar, 500 bin konut dağılımı ekranında başvuru yaptıkları ilin üzerine giderek “Başvurular” kısmından Kabul ve Red ekranı üzerinden isim listesine ulaşabilirler. Kırmızı olarak belirtilen illerde kuraya katılan adaylar sorgulanabilir.