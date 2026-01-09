TOKİ 500 bin konut kura takvimi il sıralaması 2026: Antalya, Muş, Ardahan, Bingöl, Artvin ve Tunceli kura çekimi ne zaman?

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ (ŞEHİRLERE GÖRE) TAKVİMİ 2026

TOKİ 500 bin konut kura çekimleri başlarken gözler takvime çevrilmişti. İllere göre kura çekimleri hafta sonu da devam ediyor. İlk kura çekimi Ardahan ilinden başlarken sırasıyla Siirt, Van, Mardin, Ağır, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars gibi illerde tamamlandı. Kura çekimleri 9-10-11 Ocak tarihlerinde Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Artvin ve Tuncelli illerinden devam edecek. TOKİ kura çekimlerine yaklaşık 10 günlük ara verilirken Gaziantep ve Tokat illerinden devam edecek. Ankara’da kura çekimi 5 Şubat tarihinde tek günde tamamlanırken İzmir’de 6 Mart’ta ve İstanbul’da 9,10,11 ve 12 Mart tarihlerinde toplam 4 günde gerçekleştirilecek.