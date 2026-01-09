Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ 500 bin konut kura takvimi il sıralaması 2026: Antalya, Muş, Ardahan, Bingöl, Artvin ve Tunceli kura çekimi ne zaman?

TOKİ 500 bin konut kura takvimi il sıralaması 2026: Antalya, Muş, Ardahan, Bingöl, Artvin ve Tunceli kura çekimi ne zaman?

10:229/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında düzenlenen kura çekimleri, başvuru yapan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Şartları sağlayan adayların dahil edildiği çekilişler sonrası hak sahipleri asıl ve yedek liste olarak ilan ediliyor. Kura tarihleri illere göre açıklanırken, çekilişler 9 Ocak’ta Muş ve Ardahan ile sürecek.

TOKİ 500 bin konut kura çekimi hangi ilde, hangi tarihte yapılacak? Kura süreci 9 Ocak’ta Muş ve Ardahan’da devam ederken, sonuçlar TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden isim listesi halinde açıklanıyor.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ (ŞEHİRLERE GÖRE) TAKVİMİ 2026

TOKİ 500 bin konut kura çekimleri başlarken gözler takvime çevrilmişti. İllere göre kura çekimleri hafta sonu da devam ediyor. İlk kura çekimi Ardahan ilinden başlarken sırasıyla Siirt, Van, Mardin, Ağır, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars gibi illerde tamamlandı. Kura çekimleri 9-10-11 Ocak tarihlerinde Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Artvin ve Tuncelli illerinden devam edecek. TOKİ kura çekimlerine yaklaşık 10 günlük ara verilirken Gaziantep ve Tokat illerinden devam edecek. Ankara’da kura çekimi 5 Şubat tarihinde tek günde tamamlanırken İzmir’de 6 Mart’ta ve İstanbul’da 9,10,11 ve 12 Mart tarihlerinde toplam 4 günde gerçekleştirilecek.

Şehir şehir kura çekimi takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

10 Ocak 2026: Antalya ve Bingöl

11 Ocak 2026: Artvin ve Tunceli

Gaziantep – 21 Ocak 2026 Çarşamba

Tokat – 21 Ocak 2026 Çarşamba

Amasya – 22 Ocak 2026 Perşembe

Kahramanmaraş – 23 Ocak 2026 Cuma

Hatay – 24 Ocak 2026 Cumartesi

Ordu – 25 Ocak 2026 Pazar

Osmaniye – 26 Ocak 2026 Pazartesi

Kilis – 27 Ocak 2026 Salı

Sinop – 28 Ocak 2026 Çarşamba

Niğde – 29 Ocak 2026 Perşembe

Kastamonu – 29 Ocak 2026 Perşembe

5 Şubat Ankara

11 Şubat 2026 Çankırı ve Bursa

12 Şubat 2026 Bolu

13 Şubat 2026 Eskişehir ve Balıkesir

15 Şubat 2026 Konya ve Çanakkale

16 Şubat 2026 Edirne

17 Şubat 2026 Karaman ve Tekirdağ

18 Şubat 2026 Mersin ve Kırklareli

20 Şubat 2026 Adana ve Kocaeli

22 Şubat 2026 Afyonkarahisar

24 Şubat 2026 Uşak

25 Şubat 2026 Isparta

26 Şubat 2026 Burdur

27 Şubat 2026 Denizli

3 Mart 2026 Muğla

4 Mart 2026 Aydın

5 Mart 2026 Manisa

6 Mart 2026 İzmir

9–12 Mart 2026 İstanbul

TOKİ KURAYA KATILACAKLAR İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ 500 bin konut başvurularında yaklaşık 3 milyon kişi başvuru şartlarını sağlamadığından kura çekimlerine katılmaya hak kazanamadı. TOKİ 500 bin konut kura çekimine katılmaya hak kazananlar isim listesi şeklinde ilan ediliyor. Kabul edilen adayların kura sıra numarası, banka başvuru numarası, başvuru türü, başvuru tarihi, başvuru sahibi adı-soyadı ve TCKN liste şeklinde yer alıyor.

TOKİ 500 bin konut kura çekimine katılacak isimler kura takvimiyle birlikte belli oluyor. TOKİ’nin resmi internet sayfasında talep.toki.gov.tr adresine giden adaylar, 500 bin konut dağılımı ekranında başvuru yaptıkları ilin üzerine giderek “Başvurular” kısmından Kabul ve Red ekranı üzerinden isim listesine ulaşabilirler. Kırmızı olarak belirtilen illerde kuraya katılan adaylar sorgulanabilir.

#TOKİ
#Toki Konut
#TOKİ sosyal konut
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MUŞ TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Muş 2.142 konut TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Kura sonuçları canlı yayın izleme