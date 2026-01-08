2026 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu. Binlerce aday, yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, açıklama ne zaman yapılacak sorularına yanıt arıyordu. Memur maaş katsayısı ve Ocak ayı zammı ile birlikte belirlenmesi beklenen 2026 bedelli askerlik ücreti, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak resmi genelgeyle kesinleşecek. Peki, 2026 bedelli askerlik ücreti netleşti mi, başvuru ve ödeme detayları ne olacak?

1 /5 Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından, basın mensuplarının soruları yanıtlandı, güncel konular hakkında bilgilendirme yapıldı. Bir süredir merak edilen bedelli askerlik ücretiyle ilgili de açıklama geldi. 7 Ocak'tan itibaren 2026 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatıldı" denildi. Peki, yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte, 2026 Ocak bedelli askerlik ücreti hesaplama tablosu ve ayrıntılar.

2 /5 2025 YILINDA BEDELLİ ASKERLİK ÜCRET NE KADAR? 2025 yılının ikinci yarısında uygulanan katsayı 1,4042 olarak belirlenmiş durumda. Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 2025 yılının ikinci yarısında bedelli askerlik tutarının 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak belirlendiğini açıklamıştı.

3 /5 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2026 BELLİ OLDU MSB'den yapılan açıklamada "Bedelli askerlik tutarı; 333 bin 89 lira 4 kuruş (333.089.04 TL) oldu.

4 /5 MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Yapılan düzenleme ile bedelli askerliğin memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini hatırlatan Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2026 yılının ilk altı ayı için yayımlanan 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre 333 bin 89 lira 4 kuruş olmuş, 7 Ocak'tan itibaren 2026 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır." dedi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin konuşan Aktürk, "Toplumun doğru bilgiye erişimini sağlamak adına büyük bir sorumlulukla görev yapan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek etiğine bağlı, ilkeli çalışmalarının devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

