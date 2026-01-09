2026 Ocak Memur ve Memur Emeklisi Zam Farkı

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme gereği SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı bir hesaplama yöntemine tabi. 2026 Ocak ayı için belirlenen %11'lik toplu sözleşme zammına, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun %10'u aşan kısmı fark olarak eklenecek.





Yıllık enflasyona göre hesaplanan yüzde 12.19 oranındaki 6 aylık oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarını belirlerken memurlar ve memur emeklilerinin ise alacakları enflasyon farkını ortaya koydu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 12.19 olarak hesaplandı. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 11 olan toplu sözleşme artışının üzerine 6,85 puan enflasyon farkı alacak. Böylece memurlar ve memur emeklilerinin maaş artışları yüzde 18.60 olarak hesaplandı.