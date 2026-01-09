SGK EMEKLİYE MÜJDE GELDİ: Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek 2026? Tahsis numarasına göre...

Emeklilerin aylar süren zam beklentisi Ocak 2026 itibarıyla karşılık buldu. TÜİK’in duyurduğu son enflasyon verilerine göre 6 aylık artış yüzde 12,19 olurken, bu oran maaşlara doğrudan yansıtıldı. Yapılan hesaplamayla en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL seviyesine çıktı. Zamların kesinleşmesiyle birlikte, ödeme tarihleri ve taban maaşa ilişkin ek düzenlemeler emeklilerin gündemine yerleşti.
Ocak 2026 emekli maaş zammı TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla birlikte netlik kazandı. Son 6 aylık enflasyonun yüzde 12,19 olarak açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yeniden hesaplandı. Buna göre en düşük emekli maaşı 18 bin 939 liraya yükseldi. Zam oranlarının belli olmasının ardından, zamlı maaşların hangi tarihlerde yatırılacağı ve maaş sorgulama işlemleri araştırılmaya başlandı.
2026 SSK BAĞKUR EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU!
Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 30.89, aylık enflasyon yüzde 0.89 oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 oldu. 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 12,19 oranında zam yapılacak. Bu zam oranına göre en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL oldu. Şimdi SSK, Bağ-Kur emeklileri maaş ödeme günlerine dair araştırmalara başladı.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli ve memurlar zamlı maaşlarını bu aydan itibaren alacaklar.
SSK ve Bağ-kur emeklileri ayın 17'si ile 28'i arasında maaşlarını zamlı olarak alacak. Memur emeklileri ise maaşlarını bu ay başında aldığı için zamlar yansıtılmadı. Zam farklarının bu ay içinde yatırılması bekleniyor.
İşte, ödeme günleri:
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.