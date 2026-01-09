SGK EMEKLİYE MÜJDE GELDİ: Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek 2026? Tahsis numarasına göre...

2026 SSK BAĞKUR EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 30.89, aylık enflasyon yüzde 0.89 oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 oldu. 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 12,19 oranında zam yapılacak. Bu zam oranına göre en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL oldu. Şimdi SSK, Bağ-Kur emeklileri maaş ödeme günlerine dair araştırmalara başladı.