Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12. Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu sene 12.si tertip edilen Necip Fazıl Ödülleri'nin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle yad ediyorum. Üstadın en büyük oğlu Mehmet Kısakürek'e Allahtan mağfiret niyaz ediyorum.

Üstadın hem kalplerde hem de zihinlerde bıraktığı izleri bu günlere taşıyan Necip Fazıl Kısakürek’in fikri ve edebi mirasını güçlü bir şekilde yaşatan her bir kardeşime teşekkür ediyorum.

Necip Fazıl büyük bir dava adamıdır. Üstat, gözünü budaktan sakınmayan bir fikir insanıydı. Şairler sultanı, büyük mütefekkir dava adamı Necip Fazıl Kısakürek’e Allahtan bir kez daha rahmet niyaz ediyorum.

2014’ten bu yana geleneksel olarak her yıl sahipleri ile buluşturduğumuz Necip Fazıl ödülleri, sanat ve düşünce dünyamızda önemli bir yeri vardır. Bu ödüller, 12 yıl önce tahayyül ettiğimiz şekilde kültür, sanat ve fikir dünyamıza yeni bir pencere açmıştır. Türkiye’nin kültür sanat havzasını çoraklaştıran al gülüm ver gülüm anlayışının kırılmasına önemli bir katkı sağlamıştır.

Ödül sahiplerinin birbirinden kıymetli eserleri, medeniyetimizi yeni ürünlerle yeni çiçeklerle süslüyor. Bu eserler, yeni nesillerin ve genç kalemlerin sıhhatli kültür sanat ikliminde yaşamasına neden oluyor. İnsana dair hasletlerin hızla tükendiği bir çağda yaşıyoruz. Küreselleşme ile birlikte kültürel bir yozlaşma tüm dünyayı etki altına alıyor.

Kültürel çölleşme dünyayı sarıyor. Dijital tekno kültürün pek çok alanda olduğu gibi edebiyatta da yön ve anlam krizine yol açtığı bu dönemde Necip Fazıl ödüllerini bu bakımdan kıymetli buluyorum. Sizler üstadın hayalini kurduğu gençliğin yolunu kaybetmemesi için çok mühim bir misyonu yerine getiriyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Ödül alanları şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Son derece titiz bir değerlerime yapan jüri üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum.

O Müslümanı yüzünün her hattında tevhit kaleminde satır okunan kimse olarak görmüştür. Onu yakından tanıyan üstadın yüzündeki kırışıklarda adeta toprağı görür. Üstadın yüzündeki kırışıklarda hep topraktan geldik toprağa gideceğiz deriz ya, onu görürüz. Ustandın Sakarya şiirini ithaf ettiği aşk ve iman gençliği işte bu şuurla büyümüş, yetişmiş Anadolu'nun dört bir yanında kök salmıştır. Farklı türlerde verdiği onlarca eserler bir hakikat arayışıdır. Hakikate ulaşmak onda yegane amaçtır.

Tüm Filistin halkına buradan dayanışma duygularımı iletiyorum. Çadırların içerisinde bu yağmurda, çamurda annelerin halini izliyoruz. Konteyner gönderelim diyoruz, BM'yi devreye sokuyoruz ama Netanyahu denen firavun bunu kabul etmiyor. Hesapların üzerinde bir hesap var onun da vakti saati gelecek.

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ

Necip Fazıl Şiir Ödülü, Celal Fedai

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Tarık Tufan

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Peren Birsaygılı Mut

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Merve Uygun

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Hasan Bozdaş

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Dia al-Azzawi

Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü: Ayşe Sevim

Necip Fazıl Müzik Ödülü: Bayram Bilge Tokel

Necip Fazıl Saygı Ödülü: Hasan Aycın







