Polis, öğretmen, hemşire, doktor, imam ların yeni yılda alacağı maaş zammı miktarı belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre kasımda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 35,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,37 arttı. Peki; 2026 öğretmen, doktor, polis, imam maaşı ne kadar oldu?

ÖĞRETMEN, DOKTOR, POLİS, İMAM, HEMŞİRE MAAŞ TABLOSU 2026

Memur ve memur emeklilerinin maaşları, yılda iki kez yapılan toplu sözleşme zammı ve gerçekleşen enflasyon farkının yansıtılmasıyla belirleniyor.

2026 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

8. Dönem Toplu Sözleşme’ye göre memur maaşlarına 2026 yılında yüzde 11 ve yüzde 7, 2027’de ise yüzde 5 ve yüzde 4 olmak üzere iki aşamalı zam yapılacak. Ayrıca 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL’lik ek artış uygulanacak.

Kasım ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 5,91’lik enflasyon farkı oluştu. Bu orana toplu sözleşme zammının eklenmesiyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin Kasım ayı sonu itibarıyla hak ettiği toplam zam oranı yüzde 17,55 olarak netleşti.

Buna göre öğretmen maaşı 2026 yılı için 5 aylık enflasyon farkı tahmini ile 61.146.00 TL'den 71.877,12 TL'ye yükselecek.

Uzman öğretmen maaşı ise 2026 yılı için 5 aylık enflasyon farkı tahmini ile 67.776.00 TL'den 79.670.69 TL'ye çıkacak.

MEMUR ZAMMI MAAŞ HESABI

Beş aylık rakamlara göre toplam enflasyon yüzde 11,20 olurken memura yansıyacak kümülatif zam yüzde 17,55 şeklinde hesaplandı.

Yeni maaş tablosu ise şu şekilde:

Toplam enflasyon: %11,21

5 aylık enflasyon farkı: %5,91

Toplu sözleşme zammı: %11

Kümülatif zam: %17,57







