Milyonlarca emekli ve memur maaşı yılın son enflasyon rakamının açıklanması ile belli olacak. İmam, müezzin ve vaiz maaşları, mesleğe yeni başlayanlar için merak ediliyor. Ocak ayı memur maaş zammı hesaplamaları için araştırmalar yılbaşına ilerlerken yoğunluk kazandı. Memur maaş zammı hesaplamaları 2026 Ocak ayı başında açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte netleşecek olan 6 aylık enflasyon artış oranıyla birlikte netleşmiş olacak. Peki 2025 yılı imam, vaiz, müezzin maaşları ne kadar, kaç TL? İşye yeni zamlı vaiz, imam, müezzin maaşları...
Yeni maaş düzenlemesi, imam, vaiz ve müezzin gibi din görevlilerinin maaşlarını da etkileyecek. Peki, 2026 Ocak zammıyla imam, vaiz ve müezzin maaşları ne olur, yüzde kaç zamlanacak?
MERKEZ BANKASI TAHMİNİNE GÖRE ZAM ORANI 20,50'Yİ GÖREBİLİR
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri ise memur maaşlarına yapılacak zam oranları için farklı senaryolar ortaya koydu.
Buna göre, yıl sonu yıllık enflasyonun;
- Yüzde 31 olması durumunda memur maaşlarına yüzde 18,7
- Yüzde 32 olması durumunda yüzde 19,61
- Yüzde 33 olması durumunda ise yüzde 20,50 oranında zam yapılacağı tahmin ediliyor.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE BELLİ OLUYOR!
Memur, emekli ve diğer kamu meslek gruplarında maaş zamları, 5 Ocak 2026 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak enflayon oranı ile belli olacak. Bununla birlikte, öğretmen, polis, akademisyen, doktor, avukat, imam, vaiz, müezzin gibi meslek gruplarının maaşları da artacak.
2025 OCAK ZAMMI İLE İMAM, VAİZ, MÜEZZİN MAAŞI NE KADAR OLDU?
İmam- Hatip 8/1 maaşı: 53.031 TL
İmam- Hatip emekli memur: 33.998
MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR, YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?
Memur maaşlarına 2024 Temmuz ayı itibarıyla 6 aylık enflasyon artış oranına toplu sözleşme farkının eklenmesiyle birlikte zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılının 11. ayına ait enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklileri Aralık ayı enflasyon verisi hariç alacakları zam yüzde 10.40 oldu. Ocak ayında ise bu oranlara yakın bir zam gelmesi bekleniyor.
2026 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Memur ve memur emeklilerinin alacağı zam Aralık ayı enflasyon verisine kaldı. Aralık ayında açıklanacak enflasyon verisiyle memur ve memur emeklisinin alacağı zam netleşecek. Memur ve memur emeklilerinin maaşları, yılda iki kez yapılan toplu sözleşme zammı ve gerçekleşen enflasyon farkının yansıtılmasıyla belirleniyor.
8. Dönem Toplu Sözleşme’ye göre memur maaşlarına 2026 yılında yüzde 11 ve yüzde 7, 2027’de ise yüzde 5 ve yüzde 4 olmak üzere iki aşamalı zam yapılacak. Ayrıca 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL’lik ek artış uygulanacak.
Kasım ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 5,91’lik enflasyon farkı oluştu. Bu orana toplu sözleşme zammının eklenmesiyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin Kasım ayı sonu itibarıyla hak ettiği toplam zam oranı yüzde 17,55 olarak netleşti.