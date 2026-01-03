2026 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?





Memur ve memur emeklilerinin alacağı zam Aralık ayı enflasyon verisine kaldı. Aralık ayında açıklanacak enflasyon verisiyle memur ve memur emeklisinin alacağı zam netleşecek. Memur ve memur emeklilerinin maaşları, yılda iki kez yapılan toplu sözleşme zammı ve gerçekleşen enflasyon farkının yansıtılmasıyla belirleniyor.





8. Dönem Toplu Sözleşme’ye göre memur maaşlarına 2026 yılında yüzde 11 ve yüzde 7, 2027’de ise yüzde 5 ve yüzde 4 olmak üzere iki aşamalı zam yapılacak. Ayrıca 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL’lik ek artış uygulanacak.

Kasım ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 5,91’lik enflasyon farkı oluştu. Bu orana toplu sözleşme zammının eklenmesiyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin Kasım ayı sonu itibarıyla hak ettiği toplam zam oranı yüzde 17,55 olarak netleşti.



