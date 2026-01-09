MUŞ TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Muş 2.142 konut TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Kura sonuçları canlı yayın izleme

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Muş’ta yapılacak kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Toplam 2 bin 142 konut için düzenlenecek çekiliş, noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde yapılacak. Başvuru yapan binlerce vatandaş kura saatini ve sonuçların nasıl takip edileceğini araştırıyor.

1 /4 Muş’ta TOKİ kura heyecanı bugün yaşanıyor. 2.142 sosyal konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi canlı yayınla izlenebilecek. Kura saati ve sonuçların ilan edileceği ekran, başvuru yapan adayların gündeminde yer alıyor.

2 /4 TOKİ MUŞ KURA ÇEKİLİŞİ TOKİ Muş kura çekilişi bugün saat 11:00'de Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılacak. Çekiliş YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

3 /4 MUŞ TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN NASIL SORGULANIR? TOKİ Kura sonuçlarına e-Devlet üzerinden ulaşmak mümkün. Muş TOKİ kura sonuçları da kura çekilişinin sona ermesinin ardından T.C. kimlik numarası ile sorgulanacak. TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ