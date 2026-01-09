MUŞ TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Muş 2.142 konut TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Kura sonuçları canlı yayın izleme

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Muş’ta yapılacak kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Toplam 2 bin 142 konut için düzenlenecek çekiliş, noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde yapılacak. Başvuru yapan binlerce vatandaş kura saatini ve sonuçların nasıl takip edileceğini araştırıyor.
Muş’ta TOKİ kura heyecanı bugün yaşanıyor. 2.142 sosyal konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi canlı yayınla izlenebilecek. Kura saati ve sonuçların ilan edileceği ekran, başvuru yapan adayların gündeminde yer alıyor.
TOKİ MUŞ KURA ÇEKİLİŞİ
TOKİ Muş kura çekilişi bugün saat 11:00'de Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılacak. Çekiliş YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
MUŞ TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN NASIL SORGULANIR?
TOKİ Kura sonuçlarına e-Devlet üzerinden ulaşmak mümkün. Muş TOKİ kura sonuçları da kura çekilişinin sona ermesinin ardından T.C. kimlik numarası ile sorgulanacak.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ
9 Ocak Muş - Ardahan
10 Ocak Antalya - Bingöl
11 Ocak Artvin - Tunceli