Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
MUŞ TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Muş 2.142 konut TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Kura sonuçları canlı yayın izleme

MUŞ TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Muş 2.142 konut TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Kura sonuçları canlı yayın izleme

10:289/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Muş’ta yapılacak kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Toplam 2 bin 142 konut için düzenlenecek çekiliş, noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde yapılacak. Başvuru yapan binlerce vatandaş kura saatini ve sonuçların nasıl takip edileceğini araştırıyor.

Muş’ta TOKİ kura heyecanı bugün yaşanıyor. 2.142 sosyal konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi canlı yayınla izlenebilecek. Kura saati ve sonuçların ilan edileceği ekran, başvuru yapan adayların gündeminde yer alıyor.

TOKİ MUŞ KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ Muş kura çekilişi bugün saat 11:00'de Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılacak. Çekiliş YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

MUŞ TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN NASIL SORGULANIR?

TOKİ Kura sonuçlarına e-Devlet üzerinden ulaşmak mümkün. Muş TOKİ kura sonuçları da kura çekilişinin sona ermesinin ardından T.C. kimlik numarası ile sorgulanacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ

9 Ocak Muş - Ardahan

10 Ocak Antalya - Bingöl

11 Ocak Artvin - Tunceli

#TOKİ
#muş
#TOKİ kura sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Ocak Ayı Emekli Zammı Belli Oldu: En Düşük Emekli Maaşı Kaç Oldu? İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi Maaş Tablosu