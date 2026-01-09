SON DAKİKA EMEKLİ HABERLERİ: Memur maaş farkı ne zaman yatacak, ödeme takvimi netleşti mi?

TÜİK’in Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi maaş artışı netleşti. Toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla yüzde 18,60 zam alan memurlar için 14 günlük maaş farkı oluştu. Zamlı maaşların yanı sıra bu farkın hangi tarihte ödeneceği merak edilirken, çalışan memurlar ile emekli memurlar için ödeme takvimi farklılık gösteriyor.
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği zam süreci Aralık ayı enflasyon verileriyle tamamlandı. TÜİK’in açıklamasının ardından yüzde 18,60’lık maaş artışı kesinleşirken, Ocak ayında oluşan 14 günlük maaş farkının ne zaman yatırılacağı gündeme geldi. Maaşlarını ayın 15’inde alan çalışan memurlar ile ayın ilk günlerinde ödeme alan emekliler için fark ödemelerinin tarihleri ayrı ayrı araştırılıyor.
14 günlük memur maaş farkı hangi tarihte ödenecek?
Türkiye’de memurlar maaşlarını her ayın 15’inde alıyor. Ocak ayı itibarıyla geçerli olan yeni zam oranı nedeniyle, 1–14 Ocak tarihlerini kapsayan bir maaş farkı oluştu. Çalışan memurlar, 15 Ocak 2026 tarihinde hem zamlı maaşlarını hem de 14 günlük fark ödemesini aynı anda alacak. Bu ödeme, memurların maaş aldığı banka hesaplarına yatırılacak. Dileyenler ödemelerini banka şubeleri, ATM’ler veya PTT üzerinden de tahsil edebilecek.
Memur maaş farkı nereye yatacak, nasıl sorgulanır?
Maaş farkları, memurun her ay düzenli maaş aldığı hesaplara aktarılıyor. Ödeme bilgileri bankaların mobil uygulamaları, internet bankacılığı ve maaş bordroları üzerinden görüntülenebiliyor. Ödeme günü dışında bir gecikme yaşanması halinde farkların sonraki günlerde yatırılması bekleniyor.
2026 memur maaş zammı ne kadar oldu?
Aralık ayı verileriyle birlikte memurlar için enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak hesaplandı. Buna 2026’nın ilk 6 ayı için öngörülen yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı eklendi ve toplam artış oranı yüzde 18,60’a ulaştı. Bu artışla birlikte aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 59 bin 896 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise ek ödemeyle birlikte 27 bin 887 liraya çıktı.
Memur emeklisi zam farkı ne zaman yatacak?
Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’i ile 5’i arasında alıyor. Zam oranları bu tarihlerden sonra açıklandığı için, ocak ayı maaşları zamsız ödendi. Yüzde 18,60’lık artıştan kaynaklanan fark ödemesinin, ocak ayının son haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
Kim, hangi tarihte ödeme alacak?
Çalışan memurlar: 15 Ocak 2026’da zamlı maaş ve 14 günlük fark birlikte ödenecek.
Memur emeklileri: Zam farkları, ocak ayının son günlerinde ayrı olarak yatırılacak.