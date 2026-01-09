SON DAKİKA EMEKLİ HABERLERİ: Memur maaş farkı ne zaman yatacak, ödeme takvimi netleşti mi?

2026 memur maaş zammı ne kadar oldu?

Aralık ayı verileriyle birlikte memurlar için enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak hesaplandı. Buna 2026’nın ilk 6 ayı için öngörülen yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı eklendi ve toplam artış oranı yüzde 18,60’a ulaştı. Bu artışla birlikte aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 59 bin 896 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise ek ödemeyle birlikte 27 bin 887 liraya çıktı.