TOKİ SIRA NUMARASI ÖĞRENME 2026: TOKİ çekiliş numaramı nereden, nasıl öğrenebilirim?

Ev sahibi olma hayaliyle TOKİ’ye başvuran vatandaşlar, kura çekimlerinin başlamasıyla birlikte sonuç ekranını yakından takip etmeye başladı. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında açıklanan TOKİ kura sonuçları, başvuru numarası ile sorgulanabiliyor. Kura çekilişleri canlı yayınlanırken, listeye nasıl ulaşılacağı merak ediliyor.