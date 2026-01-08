Yeni Şafak
TOKİ SIRA NUMARASI ÖĞRENME 2026: TOKİ çekiliş numaramı nereden, nasıl öğrenebilirim?

15:218/01/2026, Perşembe
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yürüttüğü kura çekimleri hız kesmeden devam ederken, sonuçları öğrenmek isteyen binlerce vatandaş çekiliş numarası ve kura listesine odaklandı. Başvurularını tamamlayan hak sahipleri, TOKİ’nin canlı yayınladığı kura çekimlerinde isimlerinin çıkıp çıkmadığını başvuru numarası üzerinden sorguluyor. Peki TOKİ kura listesi nereden görüntülenir, çekiliş sonuçlarına nasıl ulaşılır?

Ev sahibi olma hayaliyle TOKİ’ye başvuran vatandaşlar, kura çekimlerinin başlamasıyla birlikte sonuç ekranını yakından takip etmeye başladı. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında açıklanan TOKİ kura sonuçları, başvuru numarası ile sorgulanabiliyor. Kura çekilişleri canlı yayınlanırken, listeye nasıl ulaşılacağı merak ediliyor.

TOKİ BAŞVURU (ÇEKİLİŞ) NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru numarası banka ödemesi yapıldığı esnada verilen dekont üzerinde yer almaktadır. Başvuru numaranızı dekont üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları noter huzurunda çekilişin tamamlanmasının ardından kurumun resmi internet sayfasından yayımlanacak. Kura sonuçlarınızı çekilişin tamamlanmasının ardından aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

 KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

#TOKİ
#toki sıra numarası
#Toki Çekiliş
