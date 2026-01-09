Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
En düşük emekli maaşı 20 bin lira olacak mı? SSK ve Bağkur emekli maaşlarına refah payı (seyyanen zam) ne kadar oldu?

En düşük emekli maaşı 20 bin lira olacak mı? SSK ve Bağkur emekli maaşlarına refah payı (seyyanen zam) ne kadar oldu?

10:129/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin 2026 Ocak zammı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 12,19 olarak belirlenen artış, en düşük emekli aylığını beklentilerin altında bıraktı. Bunun üzerine AK Parti, en düşük emekli maaşının yükseltilmesine yönelik yeni bir yasal düzenleme için harekete geçti. TBMM gündemine gelen 15 maddelik teklifin detayları emekliler tarafından yakından takip ediliyor.

Emekli maaşlarında zam süreci yeni bir aşamaya girdi. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,19 olarak kesinleşirken, en düşük emekli aylığı için yeni bir düzenleme gündeme alındı. AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifinin Meclis’ten geçmesi halinde emekli maaşlarında ek artış yapılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2026 NE KADAR OLDU?

AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında en düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi içerek 15 maddelik kanun teklifi hazırlıklarını tamamladı. En düşük emekli maaşına yönelik çalışma yarın TBMM Başkanlığına sunulacak ve onaylanması durumunda Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. En düşük emekli maaşının 20 bin lira seviyesine yükselmesi için ek olarak yüzde 5-6 arasında zamlanması gerekiyor. En düşük emekli maaşına yapılacak artış bu hesaplamaya göre 17,79 zamlanması durumunda 20 bin lira olacak.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Maaşını alt sınırdan alan yaklaşık 4.5 milyon emeklinin maaşına ek düzenleme yapılacak. Ancak maaşını Temmuz-Aralık ayında 16 bin 881 liradan daha yüksek alanlar için bu düzenleme geçerli olmayacak. Dolayısıyla 2026 yılının Ocak ayından itibaren en düşük emekli maaşının 20 bin lira seviyesine çekilmesi bekleniyor.

4 MİLYONDAN FAZLA EMEKLİ YARARLANACAK

Muhtemel artıştan 4 buçuk milyondan fazla emekli faydalanacak. İlave zammın bütçeye maliyetinin 70 milyar TL civarında olması bekleniyor.

“KALICI NE YAPABİLİRİZ ONUN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda hep birlikte masaya yatırarak bu en düşük emekli aylığıyla ilgili kalıcı ne yapabiliriz onun gayreti içerisindeyiz.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarını farklı, Emekli Sandığında emekli olanlar ise aylıklarını farklı bir orandan alacak. Buradan TBMM AK Parti Grubunun, konuya ilişkin bir çalışma yürüttüğünü paylaşmak isterim. İlgili toplantılar da yapıldıktan sonra konuya ilişkin bir açıklama yapılacağını belirtmek isterim. En düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclisimiz gerçekleştirecek. Yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra en kısa sürede bu kamuoyuyla paylaşılacak.

#emekli
#en düşük emekli maaşı
#seyyanen zam
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Ocak Ayı Emekli Zammı Belli Oldu: En Düşük Emekli Maaşı Kaç Oldu? İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi Maaş Tablosu