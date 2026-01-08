Hangi Altınlar Kapsam Dışı?

Yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri de takı ve mücevherlerin durumu. Yeni takip sistemi her altın ürünü için geçerli değil. 14 ayar, 18 ayar veya 22 ayar işçilikli kolyeler, küpeler ve yüzükler bu takip sisteminden muaf tutuluyor. Sistem daha çok "yatırım amaçlı" kullanılan standart altın ürünlerini hedefliyor.