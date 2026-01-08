Kuyumcularda nakit altın döneminin bittiği iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, kuyumcudan nakitle altın yapmak yasaklandı mı? Kıymetli Madenler Takip Sistemi (KMTS) nedir? Finans analisti İslam Memiş'in uyarıları doğrultusunda; altın takip sistemi, 30 bin TL nakit sınırı ve darphane bandrolü gibi yeni dönemin kurallarını mercek altına aldık. İşte 2026 yılında altın alırken bilmeniz gereken tüm güncel detaylar ve finansal ipuçları.
2026 yılının ilk günlerinde finans dünyasının en çok konuşulan başlığı, altın alışverişlerinde uygulanacak yeni kurallar oldu. Sosyal medyada "nakitle altın satışı yasaklandı" şeklinde yayılan manşetler vatandaşta endişeye yol açarken, işin aslı çok daha farklı bir teknik düzenlemeye dayanıyor.
"Nakit Yasaklandı" Manşetleri Gerçek mi?
Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan "nakitle altın alımı tamamen yasaklandı" manşetleri gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Finans analisti İslam Memiş, bu tür haberlerin bir dernek başkanının açıklamalarına dayandığını ve henüz Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Darphane’den resmi bir açıklama gelmediğini vurguluyor.
Asıl kafa karışıklığı, 2025 yılından bu yana uygulanan 30.000 TL nakit sınırı ile yeni gelecek olan takip sisteminin birbirine karıştırılmasından kaynaklanıyor. Mevcut düzenlemeye göre; bir kuyumcudan fiziki olarak 30.000 TL üzerinde altın alacaksanız, bu işlemi banka (EFT/Havale) üzerinden yapmanız zorunlu. Bu kural yeni değil, sadece yeni sistemle birlikte takibi daha sıkı hale gelecek.
Kıymetli Madenler Takip Sistemi (KMTS) Nedir?
Altın piyasasında şeffaflığı artırmak ve kayıt dışı ekonominin önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen en büyük yenilik Kıymetli Madenler Takip Sistemi'dir. Büyük bir ihtimalle Nisan 2026 itibarıyla tamamen devreye girmesi beklenen bu sistemle altınlar artık "kimlikli" hale geliyor.
Sistem nasıl işleyecek?
Darphane Üretimi: Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın gibi sarrafiye grubu ürünlere Darphane tarafından lazerle bir numara veya işaret konulacak.
Rafineri Üretimi: Paketli gram altınlar ve külçeler de zorunlu bandrol sistemine dahil edilecek.
A'dan Z'ye Takip: Üretimden tüketiciye ulaşana kadar tüm trafik dijital olarak izlenebilecek.
Hangi Altınlar Kapsam Dışı?
Yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri de takı ve mücevherlerin durumu. Yeni takip sistemi her altın ürünü için geçerli değil. 14 ayar, 18 ayar veya 22 ayar işçilikli kolyeler, küpeler ve yüzükler bu takip sisteminden muaf tutuluyor. Sistem daha çok "yatırım amaçlı" kullanılan standart altın ürünlerini hedefliyor.
Yeni sistem ne zamandan itibaren geçerli olacak?
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS)’nin, Nisan 2026 itibarıyla Türkiye genelinde uygulamaya alınması planlanıyor.