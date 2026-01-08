KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TARİHİ 2026: KYK burs ve krediler ne zaman yatacak?

2026 yılında üniversite öğrencilerine verilecek KYK burs ve kredi tutarları netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı yeni rakamların ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı ödeme takvimini duyurdu. Zamlı burs ve öğrenim kredileri, 6 Ocak’tan itibaren öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından 2026 yılı GSB burs ve öğrenim kredisi rakamlarını yüzde 33 oranında yükselttiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine yönelik yaptığı açıklamada, lisans öğrencilerine 4 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL burs ve kredi ödeneceğini söyledi.
BAKANLIK'TAN KYK KREDİ VE BURS AÇIKLAMASI
Gençlik ve Spor Bakanlığı, yükseltilen burs/kredilerin, 6 Ocak itibarıyla öğrencilerin hesabına yatmaya başlayacağını duyurdu. Ocak ayının 6’sı ile 10’u arasında öğrencinin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre bankaya yatırılacak zamlı burs ve krediler, bu tarihlerden itibaren Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanılabilecek.