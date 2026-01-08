Yeni Şafak
BİTLİS KURASI CANLI İZLE: 500 BİN KONUT TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

14:148/01/2026, Perşembe
Bitlis’te TOKİ konutlarında hak sahipleri belirleniyor. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri sürüyor. Bu kapsamda TOKİ Bitlis kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Bitlis’te 2.363 sosyal konutlar için düzenlenecek kura, Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu’nda saat 13.00’da yapıldı. Vatandaşlar, kura sonuçlarını TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden sorgulayabilecek. İşte 500 bin konut TOKİ Bitlis kura sonuçları isim listesi.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bitlis için merakla beklenen kura çekimi yapılıyor. TOKİ Bitlis kura çekilişi, 7 Ocak’ta Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu’nda saat 13.00’da gerçekleştirilecek. Proje çerçevesinde Bitlis merkezde 2.363 sosyal konutun inşa edilmesi planlanıyor. İşte 500 bin konut TOKİ Bitlis kura sonuçları isim listesi.

TOKİ BİTLİS sosyal konut kura sonuçları isim listesi için tıklayın

#Bitlis
#TOKİ kura sonuçları
#Bitlis TOKİ kura sonuçları
