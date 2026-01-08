Yeni Şafak
Bitlis TOKİ sosyal konut hak sahibi belirleme kura çekilişi sonuçları belli oldu

14:238/01/2026, Perşembe
TOKİ sosyal konut kuraları çekiliyor. Bugün kura sırası Bitlis merkez ve ilçelerindeydi. Bitlis 500 bin sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurası neticesinde TOKİ’den konut sahibi olacak isimler noter huzurunda çekilen kura neticesinde belirlendi. İşte TOKİ Bitlis Yolalan, Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Mutki ve Tatvan konut kura sonuçları isim listesi.

500 BİN SOSYAL KONUT BİTLİS HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

