Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), resmî eğitim kurumlarında öğretmen atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları güncelleyen yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımladı. Düzenlemede kadrolu öğretmen atamaları, il içi ve iller arası yer değiştirme, mazeret tayinleri, hizmet bölgeleri ile hizmet puanı hesaplama kuralları gibi detaylar yer alıyor. Yönetmelikte bazı hükümler için yürürlük tarihi 1 Şubat 2026 olarak belirlendi.





Zorunlu çalışma yükümlülüğü ve süreler

Yönetmelikte, 16 Haziran 2023’ten sonra göreve başlayan öğretmenler için zorunlu çalışma yükümlülüğünün kapsamı ve hizmet alanlarına göre çalışma süreleri tanımlandı. Ayrıca zorunlu hizmete muafiyet ve erteleme hâlleri de madde madde düzenlendi.





Aynı eğitim kurumunda azami 12 yıl kuralı

Yeni düzenleme, öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda toplam görev süresine üst sınır getirerek azami süreyi 12 yıl olarak belirledi. Bu süreyi dolduranların atamalarının, duyuru ve tercihler doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılacağı hükme bağlandı.





Mazerete ve isteğe bağlı yer değiştirme çerçevesi

Aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik gibi mazeretlere dayalı yer değiştirme işlemlerinin yarıyıl ve yaz tatillerinde yürütüleceği belirtildi; sağlık ve can güvenliği gerekçeli talepler için takvime bağlı olmaksızın ihtiyaç bulunan kurumlara atama yapılabilmesine de kapı aralandı. İl içi ve iller arası isteğe bağlı tayinlerde ise belirli çalışma süresi şartları, başvuru dönemleri ve hizmet puanı üstünlüğü esası korundu.





Hizmet puanı ve geçiş hükümleri