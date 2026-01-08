EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK BAĞKUR en düşük emekli maaşı zamlanacak mı, yeni düzenleme olacak mı?

2026 yılına girilmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranları netlik kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yeniden hesaplandı. En düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme ise AK Parti grubunda yapılan toplantının ardından gündemin ilk sırasına yerleşti.
Emekli maaşlarına yapılacak artış oranı, 2026 yılı için açıklanan enflasyon rakamları sonrası kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşları yeniden belirlenirken, en düşük aylığın artırılmasına yönelik düzenleme için siyasi kulisler de hareketlendi. AK Parti grubunda gerçekleştirilen kritik toplantı, yeni taban maaş beklentilerini güçlendirdi.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Aralık ayında aylık enflasyon yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. Bu gelişmeyle birlikte milyonlarca kişinin maaş artışını belirleyecek toplam enflasyon ve enflasyon farkı da netleşmiş oldu. Piyasada yıllık enflasyonun yüzde 30 ila 33 arasında gerçekleşmesi bekleniyordu; açıklanan oran ise yüzde 30,89 oldu.
6 aylık toplam enflasyon: %12,19
5 aylık enflasyon farkı: %6,85
Toplu sözleşme zammı: %11
Kümülatif zam oranı: %18,60
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Emekli maaşlarına yapılacak artışta 6 aylık enflasyon verileri esas alındı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,19 oranında zam yapılması öngörülüyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞTİ
Yüzde 12,19'luk zam oranına göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 939 TL'ye yükseldi. Kümülatif artışla birlikte emekli memurun maaşı ise 27 bin 889 TL olarak hesaplandı.
Öte yandan, en düşük emekli aylığına yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.
BAKAN IŞIKHAN: AYLIKLAR FARKLI ORANLARDA ALINACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatına dair güncel başlıklarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de 16 milyon 816 bin emeklinin, enflasyondan kaynaklanan farktan yararlanacağını ifade eden Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarını farklı, Emekli Sandığı mensuplarının ise farklı oranlarda alacağını belirtti. Konuyla ilgili olarak AK Parti TBMM Grubu'nun bir çalışma yürüttüğünü hatırlatan Bakan Işıkhan, toplantıların ardından resmi bir açıklamanın yapılacağını söyledi. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin ise Meclis tarafından yasalaştırılacağını ve sonrasında kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.
CEVDET YILMAZ: NİHAİ KARAR MECLİSİMİZİNDİR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşına ilişkin yaptığı açıklamada, bu artışların sosyal destek niteliği taşıdığını ve yasal düzenleme gerektirdiğini belirtti. Cevdet Yılmaz, "Bunun kararını vermek için etki değerlendirmesi yapmanız gerekiyor. 17 milyon emeklimiz var ve bu düzenleme büyük bir kesimi ilgilendiriyor. İmkanlarımız ölçüsünde neler yapılabileceği değerlendirilerek bir pozisyon belirlenir. Burada nihai karar Meclisimizindir" dedi.