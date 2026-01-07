Türkiye'nin büyük bölümü yeni yıla kar altında giriş yaptı. Birçok şehir beyaz örtüyle kaplandı, hava sıcaklıkları dondurucu değerlere geriledi. Yeni haftada önce bahar sonra kara kış beklendiği açıklandı. Peki, Bugün (7 Ocak) hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İstanbul'a kar yağacak mı? Lodos devam edecek mi? Meteoroloji'den il il hava güncel durumu tahminleri

1 /10 Kar yağışının ardından fırtına İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde etkili olurken, son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre hafta başında sıcaklıkların önce artacağı Cuma günü için ise yeniden ‘yoğun kar’ alarmı verildi.

2 /10 Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul yarın çok Bulutlu 10°C 16°C olacak. Ankara yarın Parçalı Bulutlu 2°C 13°C olacak. İzmir yarın sağanak yağışlı 14°C 20°C olacak.













3 /10 Buzlanma ve don uyarısı!

Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayının beklenmesinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

4 /10 Haftalık Hava Tahmini (5- 11 Ocak 2026) Hava sıcaklıklarının Cuma gününe kadar Güneydoğu Anadolu dışında tüm yurtta mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

5 /10

6 /10 Hava Sıcaklığı: Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, doğu kesimlerde artarak mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

7 /10 Yeni haftada önce bahar sonra kara kış görüleek

Kar yağışlı hava yeni haftanın ilk yarısında yerini açık bir gökyüzüne bırakacak. Birçok şehirde lodosun etkisiyle sıcaklık bahar değerlerine yaklaşacak. Hafta sonuna doğru, başta Ankara olmak üzere birçok şehirde kar yağışı geri gelecek.

8 /10 Çarşamba gününden itibaren batı bölgelerden başlamak üzere sağanak etkili olacak. Perşembeye gelindiğinde İstanbul'da da sağanak var. Sağanakla birlikte perşembeden itibaren İstanbul'da hava sıcaklığı düşmeye başlayacak.







9 /10 KAR GERİ DÖNÜYOR Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, cuma günü yurdun tamamında yağış var. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey bölgeleri ile Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'in iç bölgelerindeki yağışların kar şeklinde olması bekleniyor. Aynı gün doğuda çığ tehlikesine dikkat çekilirken bazı bölgelerdeki kar yağışının kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. Cumartesiye gelindiğinde kar yağışının etkisini yitirmesi bekleniyor.

















