Malezya Başbakanı İbrahim'den övgü dolu sözler: Erdoğan İslam dünyasının cesur lideri

Büşra Soyal
18:547/01/2026, Çarşamba
G: 7/01/2026, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar. Malezya ile savunma alanında iş birliğimiz artıyor" ifadelerini kullandı. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunan Malezya Başbakanı İbrahim ise "Vicdanın sesi ve cesur bir lider olarak özellikle İslam dünyasına yaptıklarınız için teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ortak basın toplantısında konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün konseyimizin ilk toplantısını icra ettik. Türkiye Malezya dostluğunu bu mekanizmayla daha da perçinleyeceğiz. Aramızda serbest ticaret anlaşması da mevcut. 10 milyar dolar hedefi açıklamıştık. Ortak çabalarımızla ticaretimizi bu hedefe taşıyacağımıza inanıyorum. Malezya'nın ülkemizdeki yatırımlarını artırmasını arzu ediyoruz. Sayın Başbakan'ın iş dünyamızla yapacağı görüşmelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bugünkü görüşmelerimizde savunma sanayi konularını da ele aldık, önümüzdeki dönemde bu alanda atabileceğimiz adımları görüşmeyi sürdüreceğiz.

Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar. Malezya ile savunma alanında iş birliğimiz artıyor. Gazze konusunu yakından takip edeceğiz.

Malezya Başkanı Enver İbrahim ise şu şekilde konuştu:

"Bize hep bir dost oldunuz ve bütün zorlu yıllar zamanında önemli bir kardeşim oldunuz. Ben size en içten teşekkürlerimi ve Malezya halkının selamlarını iletiyorum. Vicdanın sesi ve cesur bir lider olarak özellikle İslam dünyasına yaptıklarınız için teşekkür etmek istiyorum.

Ayrıntılar geliyor...


#Recep Tayyip Erdoğan
#Malezya
#Enver İbrahim
