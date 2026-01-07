Bugün konseyimizin ilk toplantısını icra ettik. Türkiye Malezya dostluğunu bu mekanizmayla daha da perçinleyeceğiz. Aramızda serbest ticaret anlaşması da mevcut. 10 milyar dolar hedefi açıklamıştık. Ortak çabalarımızla ticaretimizi bu hedefe taşıyacağımıza inanıyorum. Malezya'nın ülkemizdeki yatırımlarını artırmasını arzu ediyoruz. Sayın Başbakan'ın iş dünyamızla yapacağı görüşmelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"Bize hep bir dost oldunuz ve bütün zorlu yıllar zamanında önemli bir kardeşim oldunuz. Ben size en içten teşekkürlerimi ve Malezya halkının selamlarını iletiyorum. Vicdanın sesi ve cesur bir lider olarak özellikle İslam dünyasına yaptıklarınız için teşekkür etmek istiyorum.