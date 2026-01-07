Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Malezya Başbakanı Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan törenle karşıladı

Malezya Başbakanı Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan törenle karşıladı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
16:357/01/2026, Çarşamba
G: 7/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Recep Tayyip Erdoğan - Enver İbrahim
Recep Tayyip Erdoğan - Enver İbrahim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i resmi törenle karşıladı. Karşılama töreninde, tarih boyunca kurulmuş 16 Türk devletini simgeleyen bayraklar ve askerler yer alırken, 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i resmi törenle karşıladı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve İbrahim'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülke milli marşlarını çaldı.


Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı.


#erdoğan
#malezya
#ankara
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kurasında adı çıkmayanlara başvuru ücreti ne zaman iade edilecek? TOKİ başvuru ücret iade tarih belli oldu mu?