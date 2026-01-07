Malezya Başbakanı Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan törenle karşıladı

Recep Tayyip Erdoğan - Enver İbrahim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i resmi törenle karşıladı. Karşılama töreninde, tarih boyunca kurulmuş 16 Türk devletini simgeleyen bayraklar ve askerler yer alırken, 21 pare top atışı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i resmi törenle karşıladı.
Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve İbrahim'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülke milli marşlarını çaldı.
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı.
