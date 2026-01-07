Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 ülkemiz için reform yılı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.









Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Farklı mecralardan bizleri takip eden tüm vatandaşlarıma, sizlerin vasıtasıyla selamlarımı ve saygılarımı gönderiyorum.

2026 yılının bu ilk grup toplantısında siz değerli yol ve dava arkadaşlarımla beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyor, toplantımızın ülkemiz, milletimiz, partimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Grup toplantımıza katılan misafirlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor, her birinize desteğiniz, coşkunuz ve ahde vefanız için teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah’a, şahsıma sizler gibi yol ve mücadele arkadaşları bahşettiği için bugün bir kez daha tüm kalbimle hamdediyorum.

Şunu bir defa açık açık söylemek isterim: Hangi unvanda olursak olalım, hepimiz millete hizmet yolunun neferleriyiz; bu hareketin serden geçenleriyiz, bu cennet vatanın sevdalılarıyız. Biz bu millete sevdalıyız, biz bu ülkeye sevdalıyız; kalbimiz Türkiye için atıyor, 86 milyonun tamamı için çarpıyor.





Mazisi ortak, istikbali ortak, sevinci, hüznü ortak; aynı şekilde hayali ve hedefi ortak büyük bir ailenin fertleriyiz. Hamdolsun AK Parti ailesi her geçen gün güçleniyor, yeni katılımlarla saflarını genişletiyor.





Değerli kardeşlerim, geçen hafta biliyorsunuz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız siyasi partilere dair güncel verileri açıkladı. Buna göre AK Partimiz, 11 milyon 543 bin 301 üye sayısıyla zirvedeki yerini 2025 yılında da korudu. İkinci sırada yer alan ana muhalefet partisine bu sene de fark attık; CHP ile aramızdaki üye sayısı farkı 9,6 milyondan fazladır. Öncelikle AK Parti’ye gönül veren 11 milyon 543 bin 301 üyemizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeği geçen teşkilatımızın tüm mensuplarını canıgönülden tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Üyelerimizden ve teşkilat mensuplarımızdan ebediyete irtihal edenlere de Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum.





Bugün yeni katılımlarla AK Parti ailesini daha da büyütüyoruz. Birazdan rozetlerini takarak muhabbetle bağrımıza basacağımız milletvekillerimize aramıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır, daima da açık olacaktır. İnşallah bundan sonra da saflarımızı sıklaştırarak, birbirimize kenetlenerek, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenerek yola kararlılıkla devam edeceğiz. Üstat Necip Fazıl’ın siyasette pusulamız olan şu anlamlı sözlerini ak kadrolar olarak her daim aklımızda tutacağız. Ne diyordu o büyük şair? “Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım.” Evet, işte biz de insanımıza olan şükran borcumuzu daha fazla çalışarak, daha fazla hizmet ve eser üreterek, daha fazla koşturarak ödeyeceğiz.





Geride bıraktığımız 2025 yılında, son 23 yıldır olduğu gibi yine gece gündüz demeden milletimiz için ter döktük. Muhalefetin sokak nümayişlerinden başka icraatının olmadığı bir dönemde, biz “Aşkla çalışan yorulmaz” düsturuyla tüm Türkiye’ye aşkla hizmet ettik. İnşallah birazdan bunların icmalini, ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizle paylaşacağız. Yani CHP’nin başındaki zatı ve yönettikleri belediyelerde tembelliklerinden dolayı vatandaşa kan kusturan şürekâsını umursamayacak, bunların artık kabak tadı veren ucuz sataşmalarını kale almayacağız, biz işimize bakacağız. Bugün de polemik yapmadan, laf kalabalığına ve laf cambazlığına hiç mi hiç tevessül etmeden yine eserlerimizle, yine hizmetlerimizle konuşacağız.









Ben, 2025 yılı karnemize geçmeden önce, büyük umutlarla karşıladığımız 2026 senesinin siz milletvekillerimizle birlikte tüm teşkilatımız, tüm milletimiz ve insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisimize; bu çatı altında ülkeye hizmet eden bütün milletvekillerine ve meclis personelimize yeni yılda başarılar ve kolaylıklar diliyorum.





Aziz kardeşlerim, değerli milletvekillerimiz; bölgesel ve küresel gelişmeler bağlamında oldukça yoğun geçen bir seneyi daha geride bıraktık. Krizin, çatışmanın, savaşın, dünyanın birçok yerinde gerilimin eksik olmadığı 2025 yılında hamdolsun milletin emanetine en güzel şekilde biz sahip çıktık.





Yönetmek zorunda kaldığımız hassas süreçlerin hiçbirinde, memnuniyetle ifade etmek isterim ki Türkiye’nin çıkarlarına zerre miskal halel getirmedik. Beşinci yılına girecek Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan Gazze soykırımına, komşumuz İran’a düzenlenen saldırılardan Sudan’daki insani felakete, Amerika ve Avrupa ile ilişkilerimizden Türk dünyasıyla güçlenen iş birliğimize, Katar’a yapılan operasyonda aldığımız tavra, Terörsüz Türkiye çalışmalarından 19 Mart sonrası sokaklarımızın terörize edildiği nümayişlere kadar her alanda, içeride ve dışarıda çok başarılı bir sınav verdik. Türkiye’nin selametini, milletimizin geleceğini her zaman ön planda tuttuk. Yıl boyunca karşılaştığımız onca sınamaya, onca sıkıntıya rağmen AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizin başını yere eğdirmedik.





Her zaman Türkiye’nin, Türk milletinin büyüklüğüne, şanına, saygınlığına ve itibarına uygun şekilde hareket ettik. 2025 yılında birinci önceliğimiz deprem bölgesinin ihyasıydı. 455 bin afet konutunun kurasını yıl bitmeden çekerek depremzede kardeşlerimize verdiğimiz sözleri tutmanın kıvancını yaşadık. Allah’a sonsuz şükürler olsun ki bize duyulan güveni boşa çıkarmadık.





Kardeşlerim, bakın; biz sadece ev, iş yeri ve konut yapmadık, deprem bölgesinde aynı zamanda umutları da inşa ettik. Teslim ettiğimiz yuvalarımızın hak sahiplerine hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Deprem bölgesindeki kalan çalışmalarımızı yeni yılda da aynı tempoda sürdüreceğiz. Yine bu vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde müzakere edilerek karara bağlanan ve yılbaşı itibarıyla yürürlüğe giren merkezi yönetim bütçemizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yaklaşık 19 trilyon liraya bali 2026 bütçesi, daha önceki 23 bütçemiz gibi, 86 milyonun refahını artırmayı amaçlayan; kalkınmayı önceleyen, insan merkezli, üretim ve ihracat ekonomisi eksenli bir tasavvurla hazırlanmıştır.





Sizlerin şahsında, bütçe maratonu boyunca muhalefetin tahriklerine rağmen takdire şayan bir özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımızı, Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Grubunu, kabine üyelerimizi ve bürokratlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Gerçekten büyük bir emeğin ürünü olan bütçemizi tavizsiz uygulayarak ekonomideki hedeflerimize ulaşacağız. Daha önce de ifade ettim: 2026 senesi, ülkemiz için unutmayın, bir reform yılı olacaktır. Büyük kongremizde genel çerçevesini açıkladığımız Türkiye Yüzyılı Reform Programı’mızı, Meclisimizin de desteğiyle inşallah hayata geçireceğiz. Bunun dışında çocuklarımızın dijital tehditlerden korunmasından sosyal yardım sistemimizin yeniden gözden geçirilmesine kadar geniş bir yelpazede insanımızın hayatına dokunan reformları milletimizle buluşturacağız.





Bakın, burada şunu da vurgulamak durumundayım. Dünyanın ve bölgemizin hangi ciddi tehditlerle yüzleştiğini hepimiz takip ediyoruz. Küresel ekonomi, değerli metaller üzerinden yürüyeceği ve çok can yakacağı anlaşılan yeni bir muharebenin hızla içine sürükleniyor, enerji kaynaklarını elde etme ve ticaret yollarını ele geçirme uğruna yeni bir paylaşım rekabetinin, hem de çok agresif bir şekilde yaşanacağı görülüyor.





Batı dünyası, yıllardır başka ülkeleri tehdit etmek ve baskı altına almak için kullandığı tüm argümanlarını tek tek kaybetti. Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız. Dalga boyu giderek artan bu küresel fırtınadan Türkiye’yi sahili selamete ulaştıracak olan kadro bellidir; bu kadronun adı da AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır. Güçlü Türkiye’nin güvencesi, güçlü bir AK Parti ve güçlü bir Cumhur İttifakı’dır. Emperyalist oyunları bozacak olan irade, tecrübe ve cesaret işte bu kadroda, bu ittifakta ziyadesiyle mevcuttur. Dolayısıyla ne yapacaksak şahsımız için değil, tüm Türkiye için yapacağız; bunu da seçim zamanı meydanlarda vatandaşı vaat yağmuruna tutup bugün başkent Ankara’ya haftalardır su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmamak için yapacağız.





Bunu doymak bilmez ihtirasları için belediyeleri arpalığa çevirenlerin mağdur ettiği milyonlarca vatandaşımız için yapacağız. Bunu maaş ödeyemez hâle getirdikleri belediye bütçeleriyle tropik adalarda keyif çatan aymazların bir daha şehirlerimize musallat olmaması için yapacağız. Bunu yabancılara ülkelerini şikâyet etmeyi maharet zanneden, kalitesi ve kalibresi düşük siyasetçileri tarihin tozlu raflarına göndermek için yapacağız. Bunu seviyesiz fotoğraflar üzerinden ağababaları adına güya bize mesaj verdiğini düşünen şuursuzları sandığa gömmek için yapacağız. Bunu aynı zamanda Türkiye’nin ismini duyunca gözleri umutla parlayan mazlum ve mağdurların huzuru, refahı ve güvenliği için yapacağız. Bunu istikbalimizin teminatı olan sevgili gençlerimizin daha müreffeh ve muteber bir ülkede yaşamaları için yapacağız. Bunu 86 milyon için, yurt dışındaki 7 milyonu aşkın kardeşimiz için, gönül ve kültür coğrafyamızdaki yüz milyonlarca dostumuz için yapacağız. Hepsinden öte bunu Türkiye Yüzyılı’nın tüm unsurlarıyla gerçeğe dönüşmesi için yapacağız.





AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın tökezlemesini bekleyenleri yine hüsrana uğratacağız. Kardeşlerim, gerek bu muhteşem salonda gerek ekranları başında bizi izleyenlere sesleniyorum. Halka hesap vermek demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır. Biz yalnızca sandıkta değil, farklı zeminlerde de milletimize hesap vermeyi prensip hâline getirmiş bir kadroyuz. İl ilçe ziyaretlerimizde, kabine sonrası hitaplarımızda, grup toplantılarımızda hem hayallerimizi ve hedeflerimizi paylaştık hem de bunların ne kadarını gerçekleştirdiğimizi milletimize tek tek anlattık. Biz kendimize inanıyoruz, kendimize güveniyoruz ve milletimize verdiğimiz sözün arkasında durduğumuza, duracağımıza inanıyoruz. Meydanlarda hayal satıp bol keseden vaat dağıtıp 2026 Türkiyesi’nde kış mevsiminde milyonlarca insanımıza Kerbela’yı yaşatanlar gibi olmadık; yerine getiremeyeceğimiz sözleri halkımıza vaat olarak vermedik. Şayet söz verdiysek, bu sefer de onu tutmak için tüm imkânlarımızı seferber ettik.





Kıymetli milletvekillerimiz, saygıdeğer misafirler, adalette Yargı Reformu Stratejimiz kapsamında 10. ve 11. yargı paketlerimiz yasalaşarak yürürlüğe girdi. 2025 yılında 997 hâkim ve savcı yardımcısı atadık. Ayrıca mesleğe kabulü yapılan 2.432 hâkim ve savcı adayı kura çekilerek görevlerine başladı. 2.589’u adliye hizmetlerinde ve 3.655’i ceza infaz kurumlarında olmak üzere toplam 6.244 personelin atamasını yaptık. Farklı illerimizde 11 adli hizmet binasını hizmete sunduk. 2025 yılında kurulan ilk derece mahkemesi ve istinaf dairesi sayısı 766’dır. Antalya, Diyarbakır ve Kayseri ile birlikte bölge idare mahkemelerimizin sayısını 12’ye çıkardık. Eğitimde ise 2025 yılı içinde 9.324 derslik inşa ettik. Türkiye’nin en büyük lise yerleşkesi olan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi’ni ülkemize kazandırdık.





Engelli kardeşlerimiz de dâhil olmak üzere toplam 16.381 öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturduk. Öğretmen istihdamında köklü bir değişikliğe giderek Millî Eğitim Akademisi’ni hayata geçirdik. Bir başka çarpıcı rakam olarak toplam 228 milyon kitabı ücretsiz şekilde öğrencilerimize dağıttık. İlköğretim ve ortaöğretimde 346.614 öğrencimize burs veriyoruz. Pansiyonlarda ise 243.652 öğrencimizi en güzel şekilde misafir ediyoruz. Öğrencilerimiz 2025 yılında katıldıkları uluslararası yarışmalarda spor, bilim ve teknoloji branşlarında 272 madalya kazandı. Sağlıkta ise 2025 yılının ilk 11 ayında muayene sayısı 1 milyar 24 milyonun üzerine çıktı; 16 milyon 253 bin ameliyat ve cerrahi işlem gerçekleştirdik. Merkezlerimizde 421 milyon vatandaşımıza hizmet verdik. Ülkemiz genelinde 302 yeni aile sağlığı merkezi açtık. 9.718’i uzman hekim olmak üzere toplam 64.344 sağlık personeli istihdam ettik. 4 milyon 203 bin ziyaret ile evde sağlık hizmeti sunduk, aynı şekilde 856 ambulansı hizmete alarak ambulans sayımızı 6.308’e çıkardık, 76 acil yardım istasyonunun hizmete girmesiyle bunların sayısını da 3.574’e yükselttik. Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden 2025 yılında günlük verilen ortalama randevu sayısı 1,7 milyonu buldu. Üreten sağlık modelimizle stratejik önemi haiz 41 adet yerli ürün geliştirme projesini başlattık.





Değerli arkadaşlar, aziz milletim, çevre ve şehircilikte 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilimizde 455.357 bağımsız bölümü tamamladık. Yerinde dönüşüm ile 121 bin bağımsız bölümün inşasına destek verdik. “Ev sahibi Türkiye” sloganıyla 81 ilimizde 500 bin sosyal konut yapacağımız 100 Yılın Konut Projesi’ni başlattık. Türkiye’nin ilk İklim Kanunu yürürlüğe girdi. COP31 Taraflar Konferansı’nın Türkiye’nin ev sahipliği ve başkanlığında yapılmasına hak kazandık. Sıfır Atık ile geri kazanım oranını yüzde 36’ya çıkardık. Depozito Yönetim Sistemi’ni yedi bölgeye yaydık. Türkiye genelinde yapımı tamamlanan millet bahçesi sayısını 38 milyon 696 bin metrekare alanda 314’e yükselttik; Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ni hizmete sunduk. Geçtiğimiz yıl ulaştırmada 308 kilometre bölünmüş yol, 17 kilometre köprü ve viyadük, 57 kilometre tünel inşa ettik. Yurt dışı uçuş noktası sayısına 6 yeni destinasyon daha ekledik. Üçlü bağımsız pist operasyonunu hayata geçirerek İstanbul’un küresel havacılıktaki konumunu pekiştirdik. Aydın-Denizli Otoyolu’nu hizmete açtık; Antalya Havalimanı Genişletme Projemizi ve yeni terminal binamızın açılışını yaptık. İlk millî banliyö tren setimizin teslimini gerçekleştirdik. Deniz ticaret filomuzu dünyada ilk ona yükselttik. Yerli ve millî 5G’nin ihalesini yaptık. Tarım ve hayvancılıkta tarım sektörüne doğrudan ve dolaylı olarak 706 milyar lira destek verdik. 65 ilde 16 üründe hasara yol açan zirai dondan etkilenen üreticilere 47 milyar lira destek ve hasar tazminatı ödedik. Su ve sulama yatırımları alanında ise 22 baraj, 7 gölet ve bent, 3 yeraltı barajı, 70 sulama tesisi, 8 toplulaştırma projesi, 12 içme suyu ve atık su tesisi, 193 taşkın tesisi ve 6 hidroelektrik santral olmak üzere toplam 321 tesisi tamamladık. Tarımsal kuraklıkla mücadele stratejisi eylem planını hayata geçirdik, depremden etkilenen 11 ilimiz için 11 milyar lira finansman sağladık. 2025 yılında toplamda 517 milyon fidanı toprakla buluşturduk.

Aziz milletim; geçtiğimiz yıllarda enerjide Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Karadeniz’deki Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Gabar’da günlük petrol üretimimizi 70 bin varilden 81 bin varile yükselttik; yurt içi ve yurt dışında günlük petrol üretimi ise 180 bin varil oldu. Yerli ve millî iki yeni sondaj kulesi Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu, Şırnak’taki sahalarda sondaja başladı. Yeni sondaj gemilerimiz Çağrı Bey ve Yıldırım’ın da eklenmesiyle dünyanın dördüncü büyük filosuna sahip olduk. Ülkemizin enerji arz güvenliğini garanti altına almak amacıyla toplam 155 milyar metreküplük sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşmaları imzaladık. Türkiye-Suriye doğal gaz boru hattında 2 Ağustos’ta gaz akışını sağladık; 5 Mart’ta Nahçıvan’a Türkiye üzerinden kesintisiz doğal gaz sevkiyatını başlattık.





Gençlik ve sporda ise ülkemiz genelinde 103 adet gençlik ve spor tesisimizin yapımını tamamlayarak hizmete açtık. Öğrencilerimizin yüzde 97’sini devlet yurtlarımıza başarıyla yerleştirdik. 2025 yılında yurt yatak kapasitemizi 1 milyon 3 bin 259’a ulaştırdık. Üniversite Öğrenci Toplulukları Programı’yla 4.444 projeye yaklaşık 340 milyon liralık destek verdik; bu destekten 1.155.000 gencimiz doğrudan istifade etti.





2025 yılında lisanslı sporcu sayımız 20 milyona ulaştı. Millî sporcularımız katıldıkları uluslararası müsabakalarda 2.518 altın, 2.301 gümüş, 2.655 bronz olmak üzere toplam 7.474 madalya kazandı. Ayrıca 1.036.000 öğrencimizin sportif test, tarama ve ölçümlerini gerçekleştirdik.





Aile ve sosyal politikalarda, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında aileyi güçlendiren 19.000 faaliyetin düzenlenmesine öncülük ettik. Doğum ve çocuk destek sistemini güncelledik. İlk çocuk için doğum yardımını 5.000 liraya çıkardık, yeni sisteme göre ikinci çocuk için her ay 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5.000 lira destek sağladık.





Değerli arkadaşlar, geliyorum savunma sanayine; stratejik hamlelerimiz tüm dünya tarafından 2025 yılında da gıptayla takip edildi. Çabalarımız sayesinde ihracatımız 10 milyar dolar sınırını aştı. Millî jet eğitim uçağımız HÜRJET için İspanya ile 30 adetlik satış anlaşması imzaladık. Ana muharebe tankımız Altay’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ilk teslimatı yapıldı. ROKETSAN’ın geliştirdiği Tayfun balistik füzemiz hedefi başarıyla vurdu. Çelik Kubbe Projemizde 47 hava savunma bileşeninin sistem teslimatlarını gerçekleştirdik. Millî Muharip Uçağımız Kaan için Endonezya ile ihracat ve stratejik iş birliği anlaşması imzalandı. İlk yerli ve millî haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A, test süreçlerini başarıyla tamamlayarak hizmete girdi. MİLGEM-8 gemimiz TCG İçel’i ve TCG Murat Reis denizaltımızı mavi sularla buluşturduk. TCG Hızırreis hizmete girdi, yeni tip çıkarma gemisi Ç-159 teslim edildi, ULAK silahlı insansız deniz aracımız envantere alındı. Delta V’nin geliştirdiği hibrit roket sistemi 200 kilometrenin üzerinde irtifaya ulaşarak Türkiye’nin uzay teknolojilerinde yeni bir rekora imza attı. Şurası bir başka gurur kaynağımızdır: İnsansız savaş uçağımız Kızılelma, ASELSAN’ın geliştirdiği AESA radar ve TÜBİTAK SAGE’nin geliştirdiği GÖKDOĞAN füzesiyle hedef uçağı başarıyla vurdu; bunu dünyada ilk gerçekleştiren ülke Türkiye oldu.





Sanayi ve teknolojide son bir yılda yaklaşık 1,3 trilyon lira tutarında 152 bin ilave istihdam sağlayarak 7.249 yatırım için teşvik belgesi düzenledik; yeni teknoloji girişimleri için 8 teknopark ve 7 girişim ofisi kurduk. Son bir yılda 5 organize sanayi bölgesi, 8 endüstri bölgesi ve 8 sanayi alanı ilan ettik; Bölge Kalkınma İdarelerimiz ile 281 projeye 2,4 milyar lira, Kalkınma Ajansları ile 606 projeye 780 milyon lira, KOSGEB eliyle 54 bin KOBİ’mize 35 milyar lira kaynak sağladık; TÜBİTAK tarafından ise 190 üniversite ve 3.100 firmanın 10.774 projesine toplam 14,4 milyar liralık destek verildi. Bugüne kadar 87 binden fazla Togg yollarımızla buluştu; Togg’un sedan modeli T10F’in üretimi başladı. Değerli arkadaşlar, iç işlerinde her türlü suç örgütü ve çete ile mücadelemizi tavizsiz bir şekilde devam ettiriyoruz.





Emniyet birimlerimiz fedakârca çalışarak 24’ü uluslararası, 81’i ulusal, 143’ü bölgesel ve 403’ü yerel olmak üzere toplam 651 organize suç örgütünü çökertti. 58 ülkede kırmızı bültenle aranan 385 suçluyu yakalayıp ülkemize iadesini sağlarken, 51 ülkeden 559 yabancı şahsı da ülkelerine iade ettik. Uyuşturucu ile mücadelede 43.524 şahıs tutuklandı; 49,8 ton uyuşturucu madde ile 139 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Asayişte kişilere karşı suçlarda yüzde 14, mal varlığına karşı suçlarda ise yüzde 48 azalma oldu. Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 99,2’ye, mal varlığına karşı suçlarda ise yüzde 93,3’e ulaştı. 14.317’si hizmet aracı, 580’i motosiklet, 65’i zırhlı araç, 795’i hava aracı, 73’ü TOMA olmak üzere toplam 15.830 aracı kolluk teşkilatımıza kazandırdık. AFAD, 2025 yılında ülkemizden 6 adet iyilik gemisi seferiyle toplam 674 tır insani yardım malzemesini Gazze’ye ulaştırdı. 4.567 insan kaçakçılığı organizatörü tutuklandı, 114 bin illegal göçmen sınır dışı edildi, son bir yıl içinde gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde 600 bini aşkın Suriyeli kardeşimiz ana vatanlarına döndü. Ticarette 2025 yılında 273,4 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin yıllık mal ihracat rekorunu kırdık; mal ve hizmet ihracatçılarımıza 33 milyar liralık kaynak tahsis ettik, 2026 yılında ise ayırdığımız desteği 45 milyar liraya yükselttik. Esnaf ve sanatkârlarımıza 176 milyar lirayı bulan indirimli finansman desteği verdik; ayrıca işletme kredisi üst limitini 1 milyon liraya, yatırım kredisi üst limitini ise 2,5 milyon liraya çıkardık.





Kıymetli milletvekillerimiz, bölgemizdeki krizlere ve çatışmalara rağmen Türk ekonomisi 2025’te de büyümesini sürdürdü.











