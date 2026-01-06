Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: Malezya Başbakanı Enver İbrahim Türkiye'ye geliyor

Lokman Özdemir
15:406/01/2026, Salı
Recep Tayyip Erdoğan - Enver İbrahim
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 6-8 Ocak 2026 tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Malezya Başbakanı
Enver İbrahim
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Ocak 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret vesilesiyle, 7 Ocak Çarşamba günü Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'nin ilk toplantısı tertiplenecektir.



Anlaşmalar imzalanacak


Bu çerçevede, Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzalanması da öngörülmektedir.


Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası konular istişare edilecektir.



