Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aktif iş gücü programlarında %10 stajyer alma zorunluluğu getirileceğini, staj desteklerine de 3 yıl için 27 milyar TL bütçe ayrıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Gençliğin Üretim Çağı-Güç Programı vesilesiyle sizleri burada ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin şahsına 81 ilimizdeki gençlerimizin, vatandaşlarımızın tamamına selamlarımı gönderiyorum.

Programa katkı verenlere teşekkür ediyorum. Bu önemli buluşmanın gençlerimiz ve iş dünyamızla birlikte milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bazı değerler önemini asla yitirmez. Bazı değerler olmadan dünü bugüne, bugünü ise yarına taşıyamazsınız. Bilim ve teknolojiden kültür ve sanata kadar bunlar olmadan hiçbir alanda mesafe alamazsınız. Emek bu değerlerden biridir. Alın teri dökerseniz, çabanızı ihlasla besleyip büyütürseniz başarıya da Allah'ın izniyle erişirsiniz. Rahmet zahmetin neticesidir. Unutmayın, zahmetsiz rahmet olmaz. Bu atasözümüzde bu gerçeğin çağlardan süzülüp gelen başka bir ifadesidir.

İşçi ve işveren arasındaki ilişkiyi de hakkaniyet penceresinden bakarak tesis ettik. Kimsenin mağdur olmadığı herkesin geleceğe güvenle baktığı bir sistemi hayata geçirdik.

4 taşıyıcı sütun üzerinde yükselttiğimiz Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik. Türkiye ekonomisini büyüttük.

Biz gençlerimizi el üstünde tutuyor, onlara destek oluyoruz. Hükümet olarak gençlerimize daha iyi bir gelecek sağlamak için elimizden geleni yapmanın gayretindeyiz.

Vizyonlarına her zaman inandığımız gençlerimizin bilgisinden, kabiliyetlerinden istifade etmeye önem veriyoruz."

"Staj desteklerinde adımlar atacağız"

Staj desteklerinde adımlar atacağız. Staj desteği için 27 milyar TL ayırdık. Devletin genç istihdamındaki rolünü projemizle yeniden tanımlıyoruz. İlk adımı staj destekleri ile atıyoruz. Gençlerin mezuniyet sonrası istihdamını bu şekilde kolaylaştıracağız.

Staj başvuruları İŞ-KUR üzerinden yapılacak

Ulusal Staj programını İŞ-KUR'a devrettik. Stajyer çalıştırma yükümlülüğünü uygulayacağız. Staj başvuruları bugün itibarıyla İŞ-KUR üzerinden alınmaya başlanıyor.Geleceğim meslekte uygulamasını hayata geçiriyoruz."

"Ev genci ifadesini kabul etmeyeceğiz"

Ev genci gibi incitici ifadelerle gençlerimiz hedef alınıyor. Gençlerimizin potansiyelini yok sayan hiçbir yaklaşımı bugüne kadar kabul etmedik, etmeyeceğiz."

Programa katılan gençlere günlük bin 375 lira cep harçlığı

Türkiye'nin geleceğinde önemli roller üstlenecek her bir gencimizi ihtiyaç duyulan alanlara kazandırmakta kararlıyız; üçüncü destek modülümüz NewUp Programı'nı işte bu amaçla başlatıyoruz. Bu programla gençlerimiz yeni beceriler kazanacak ve farklı alanlarda görev alarak uygulamalı deneyim elde edecekler. Programa katılan her gencimize günlük 1.375 lira cep harçlığı vereceğiz, iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primlerini de İŞKUR üzerinden devlet olarak biz üstleneceğiz.

Bu suretle önümüzdeki üç yıl boyunca her sene 150 bin, üç yılın sonunda ise toplam 450 bin gencimize eğitim vereceğiz; 108 milyar lira kaynak ayırdığımız bu programla eğitim ve istihdamın dışında kalmış gençlerimizi üretim sürecine yeniden dahil etmiş olacağız.

İlk 6 ay maaş devletten

Özel sektörle işbirliği programıyla 18-25 yaş arası gençlerimizin işe girdikten sonraki ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız.

Önümüzdeki 3 yılda 3 milyondan fazla gencimizi istihdama kazandıracak 445 milyar liralık devasa bir kaynağı bu programa tahsis edeceğiz."



























