Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü: Gazze ve Venezuela masada

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkiler ele alındı. Taraflar, savunma sanayii alanında iş birliği imkanlarını ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedeflerine ulaşmak için atılabilecek adımları değerlendirdi.

Görüşmede ayrıca Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Liderlerin, mevcut meselelerde diyalog ve iş birliğinin önemine vurgu yaptığı belirtildi.