Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü: Gazze ve Venezuela masada

00:016/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde Maduro'nun kaçırılması ve Gazze'deki son durum ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-ABD ikili siyasi ilişkileri, savunma sanayii alanındaki iş birliği ve ticaret hacmi hedefleri ele alınırken, Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler de değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkiler ele alındı. Taraflar, savunma sanayii alanında iş birliği imkanlarını ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedeflerine ulaşmak için atılabilecek adımları değerlendirdi.

Diyalog ve iş birliği vurgusu

Görüşmede ayrıca Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Liderlerin, mevcut meselelerde diyalog ve iş birliğinin önemine vurgu yaptığı belirtildi.



