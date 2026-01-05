Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Maduro tepkisi: Hukuku çiğneyen eylem Gündem / Politika





Bölgemizde ve ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir seneyi geride bırakarak, büyük umutla 2026'yı karşıladık.

Türk milleti olarak 86 milyon insanımız, yurt dışındaki 7 milyonu aşkın kardeşimizle büyük bir aileyiz. Kardeşiz, biriz, beraberiz.

Hangi görüşten olursa olsun bu vatanın sevdalısıyız. Bizi birbirimize düşürmek isteyenler olmuştur, olacaktır.

Düşmanlarımızın bizden istediği ne vilayet ne sancaktır, doğrudan doğruya başımızdır. Fırsat kollayanlara karşı daima hazır olacağız.

Her kim ortak değerlerimizi hedef alıyorsa Türk milletinin dostu değil, hasmıdır.

On yıllardır farklı biçimleriyle mücadele ettiğimiz terör belası emperyalist bir prangadır. Terörün olmadığı bölgedeki kazanımlara odaklanarak bu hedefimize ulaşacağız.

Ana muhalefetin başındaki zat gibi 5 dakikalık randevu için kimseye yalvarmıyoruz; biz, Türkiye Cumhuriyeti'ni şanla, şerefle temsil etmenin mücadelesi içindeyiz.

Biz ne kuru hamaset ne ucuz polemik peşindeyiz. Ne rol kapma ne de rol çalma derdindeyiz.

Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni iftiharla temsil etme derdindeyiz.

Uzak olmayan bir gelecekte daha güçlü bir ülkede yaşayacağız.

Tek bildikleri ak dediğimize kara; doğru bildiğimize yanlış demek.

Avrupa'ya Türkiye'yi şikayet turları düzenleyenler bunlardır.

Kendi ülkelerine müdahaleyi tebrik sırasına girenler bunlardır.

Dış politikada omurga, milli menfaat bilmeyenler yine bunlardır.

Kimse kusura bakmasın ama bunun adı yüzsüzlüktür.

Bu kadar basiretsizlikten sonra bırakın ana muhalefetin bize laf söylemesini bu konularda ağızlarını bile açmaması gerekir.

CHP Genel Başkanı'nın ilk aklına gelen bize saldırmak, sataşmak oluyor.

Şimdi çeşitli fotoğraflarla üzerinden bize mesaj vermek oluyor.

Bu patolojik bir ruh halinin işareti değilse nedir.

Siyasette kutuplaşmayı, bu provokatif üslupla mı azaltacaksınız.

İç cephemizin tahkim edilmesine böyle mi destek olacaksınız.

Türkiye'nin menfaatlerini her daim koruyacak, kollayacak ve yücelteceğiz.

Bizim üzerimizde 86 milyonun hakkı var.

Bizim sırtımızda yumurta küfesi var.

Bakın biz iç politikayı da dış politikayı da ilkelerle, vicdanlarla yapan bir hükumetiz.

Venezuela halkı için en iyisi en doğrusu neyse onu yapmanın derdindeyiz.

Sayın Maduro ve halkı ülkemizin dostu olduğunu göstermiştir.

İki ülke olarak dayanışma içinde olmaya önem verdik.

Bugün de aynı anlayışla hareket ediyoruz.

Ülkelerin egemenlik haklarının ihlal edilmesi ve uluslararası hukukun çiğnenmesi küresel düzeyde ciddi komplikasyonlara yol açabilecek riskli adımlardır.

Venezuela vakasını enine boyuna değerlendirdik.

Sayın Trump'la telefon görüşmemizde ülkemizin hassasiyetini kendisine ilettik.

Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik.

Türkiye ve Türk milleti refah, huzur, kalkınma mücadelelerinde dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir.

6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılması, iktidarımızın yaklaşık 3 yıldır birinci önceliğiydi.

'Hükümet bu enkazın altında kalır diyen' istismarcılara meydanı terk etmedik.

Asrın felaketinin üstesinden asrın seferberliği ve dayanışmasıyla gelmeyi başardık.

Burs ve kredilerimizi 2026 yılı itibariyle yüzde 33 oranında artırarak lisans öğrencilerimizde 4000 liraya, yüksek lisans öğrencilerimizde 8000 liraya, 12000 liraya yükseltiyoruz.







