Maduro ABD'de hakim karşısında: Ben bir savaş esiriyim

ABD tarafından ülkesinden kaçırılıp yargı karşısına çıkarılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ilk savunmasını yaptı. Hakkındaki dört suçlamayı da reddeden Maduro, "Ben dürüst bir adamım, ülkemin başkanıyım. ABD beni evimden kaçırdı, suçsuzum." dedi. Venezuela lideri, kendisini 'savaş esiri' olarak gördüğünü ifade etti. New York mahkemesi, Maduro'yu cezaevine yollayıp yeni duruşmanın 17 Mart'ta görüleceğini açıkladı.
ABD'nin 'uyuşturucu terörizmi' bahanesiyle kaçırdığı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, bugün ABD'de hakim karşısına çıkarıldı.
Maduro ve eşi Cilia Flores için ilk duruşma, New York'un Manhattan bölgesindeki mahkemede yapıldı.
ABD'de federal yargıç Alvin Hellerstein'in başkanlığında başlayan duruşmada, kendini "Venezuela Devlet Başkanı" olarak tanıtan Maduro, Venezuela'nın başkenti Caracas'taki evinden ABD'ye kaçırıldığını söyledi.
Kendisi hakkındaki iddianameyi ilk kez gördüğünü, bizzat okumak istediğini belirten Maduro, hakları hakkında bilgisi olmadığını dile getirdi.
"Ben bir savaş esiriyim"
Yargıç Hellerstein de "bunun adil bir yargılama süreci olacağını" öne sürerek, Maduro'ya yöneltilen iddianameyi okudu.
Mahkemeden yeni duruşma tarihi
Maduro'nun ikinci duruşmasının 17 Mart yerel saatle 11.00'de görüleceği açıklandı.
Assange'ın avukatı savunacak
Ne olmuştu?
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.
Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.