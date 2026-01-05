Yeni Şafak
Meksika Devlet Başkanı: ABD müdahalesi hiçbir zaman demokrasi ve refah getirmedi

20:155/01/2026, Pazartesi
AA
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, düzenlenen basın toplantısında Venezuela'da yaşananlara ilişkin konuştu. Sheinbaum, ülkesinin dış müdahalelere karşı olduğunu belirterek, "Diğer ülkelerin müdahalesi hiçbir zaman demokrasi getirmedi, refah veya kalıcı istikrara da yol açmadı." ifadesini kullandı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesinin, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesini reddettiğini yineleyerek,
"Diğer ülkelerin iç işlerine müdahaleyi kesinlikle reddediyoruz. Latin Amerika'nın tarihi açık ve nettir. Müdahale hiçbir zaman demokrasi getirmedi, refah veya kalıcı istikrara da yol açmadı."
dedi.

Sheinbaum, Hidalgo eyaletinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ülkesinin dış müdahalelere karşı olduğunu vurgulayarak,
"ABD hükümetinin doğrudan müdahalesiyle Başkan Nicolas Maduro ve eşinin alıkonulması ile can kayıplarına yol açan Venezuela'daki son olaylar göz önüne alındığında, Meksika bir ilkeyi yeniden teyit etmektedir. Diğer ülkelerin iç işlerine müdahaleyi kesinlikle reddediyoruz."
diye konuştu.

"ABD hiçbir zaman demokrasi getirmedi"

Claudia Sheinbaum,
"Diğer ülkelerin iç işlerine müdahaleyi kesinlikle reddediyoruz. Latin Amerika'nın tarihi açık ve nettir. Müdahale hiçbir zaman demokrasi getirmedi, refah veya kalıcı istikrara da yol açmadı."
ifadesini kullandı.

Yalnızca halkların geleceklerini tayin etme hakkı bulunduğuna vurgu yapan Sheinbaum, doğal kaynaklar ve yönetim biçimini seçme konusundaki hakkın halklara ait olduğunun altını çizdi.

Sheinbaum, Meksika'nın tutumunun yalnızca ulusal bir ilke olmadığını, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukukun da bu hakları koruduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın,
"Meksika'yı uyuşturucu kartelleri yönetiyor"
söylemine ilişkin Sheinbaum, Meksika'da yönetimin halkta olduğunu, ülkenin bağımsız ve egemen olduğunu vurguladı.
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD ile çalıştıklarını belirterek,
"İşbirliğine açığız, boyun eğmeye ve müdahaleye değil."
sözlerini sarf etti.


#ABD
#Meksika
#Venezuela
