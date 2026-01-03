Yeni Şafak
Venezuela muhalefet lideri Machado: Venezuela’nın özgürlük saati geldi

Venezuela muhalefet lideri Machado: Venezuela’nın özgürlük saati geldi

20:373/01/2026, Cumartesi
IHA
Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado
Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado

Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Venezuela'ya ABD'nin müdahalesine ilişkin paylaşım yaparak memnuniyetini dile getirdi. Machado yaptığı paylaşımda, "Venezuela’nın özgürlük saati geldi" ifadelerini kullandı.

Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado, ABD’nin Venezuela’ya yönelik müdahalesine ilişkin,
"Venezuela’nın özgürlük saati geldi"
dedi.

Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin müdahalesini memnuniyetle karşıladığını belirterek,
"Venezuela’nın özgürlük saati geldi"
ifadelerini kullandı. Machado, muhalefet mensubu bir diğer milletvekili ve Maduro’nun 2024 seçimlerindeki rakibi Edmundo Gonzalez’in devlet başkanlığı görevini üstlenmesi gerektiği belirtti.

Gonzalez de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada gelişmelere ilişkin,
"Venezuelalılar, bunlar belirleyici saatler, bilin ki biz ülkemizin yeniden inşası için büyük bir operasyona hazırız"
ifadelerini kullandı.



#Venezuela
#Muhalefet
#Donald Trump
