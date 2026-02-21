ABD’li gazeteci Tucker Carlson, İsrail ziyaretinin ardından Suudi Arabistan merkezli Rotana Haliciyye kanalına verdiği röportajda, ABD’nin iç sorunlarına rağmen İsrail’e verilen desteğin öncelik haline getirilmesini eleştirdi.

Carlson, “İsrail, ABD için çok büyük bir yük. Aslında sınırlarımız dışında karşılaştığımız en büyük yük.” ifadelerini kullandı.

“Netanyahu ABD’yi çıkarları için kullanıyor”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ülkesinin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini belirten Carlson, Netanyahu’nun ABD’yi bu amaçla kullandığını öne sürdü. ABD’li liderlerin buna neden izin verdiğini sorgulayan Carlson, özellikle İsrail adına İran’a yönelik bir rejim değişikliği baskısı yapıldığını ve bunun ne ABD’nin ne de bölgenin çıkarına olacağını söyledi.

Carlson, ABD’nin ekonomi, göç ve toplumsal uyum gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, Amerikan siyasetçilerin önceliğinin bu konular olması gerektiğini ifade etti. Bazı ABD’li siyasetçilerin İsrail’e kendi seçmenlerinden daha fazla bağlı davrandığını öne süren Carlson, bu durumu “temel sorun” olarak nitelendirdi.

Tel Aviv’de gözaltına alınmıştı

Carlson’ın açıklamaları, geçtiğimiz gün İsrail ziyaretinde yaşanan olayların ardından geldi.

Carlson, geçtiğimiz gün ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile röportaj yapmak üzere Tel Aviv’e gitmişti.

İsrail'de Hristiyanlara kötü muamele yapıldığıyla ilgili yorumları üzerine Huckabee'nin kendisini Tel Aviv'e davet ettiği Carlson, röportaj sonrasında Ben Gurion Havalimanı’nda pasaportlarına el konulduğunu ve ekibinin sorguya alındığını açıklamıştı. Carlson, havalimanı güvenliğinin röportajın içeriğini öğrenmek istediğini belirtmişti.

İsrail Havalimanları Otoritesi ise iddiaları reddederek Carlson ve ekibinin gözaltına alınmadığını, yalnızca rutin güvenlik prosedürleri kapsamında kısa süreli işlem yapıldığını iddia etmişti.

Açıklamada, söz konusu işlemlerin birçok yolcuya uygulanan standart uygulamalar olduğu öne sürülmüştü.

“Epstein, Mossad ajanıydı”

Öte yandan Carlson, daha önce katıldığı bir etkinlikte Jeffrey Epstein’ın yabancı bir istihbarat servisiyle bağlantılı olabileceğini ve bunun İsrail olabileceğini öne sürmüştü. Epstein’ın faaliyetlerinin arkasındaki ilişkilerin araştırılması gerektiğini savunan Carlson, bu konuda kamuoyunun soru sorma hakkı olduğunu dile getirmişti.







