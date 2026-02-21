Telefonu kapattıran kuralın sırrı çözüldü! Çoğu insan bilmiyordu: Telefonu uçuş moduna almasanız ne olur?

Uçak modu uçak yolculuklarında telefonu kapatmaya gerek kalmadan bağlantıları kesmek için kullanılır. Peki telefonu uçuş moduna almasanız ne olur? Uçaklarda yapılan 'Telefonunuzu kapatın ya da uçak moduna alın' anonsuna tüm yolcular şahit olmuştur. Peki bu uyarının neden yapıldığını biliyor musunuz? İşte cevabı...

1 /8 'Lütfen telefonunuzu uçuş moduna alınız' Uçuş anında gelen bu uyarı anonsunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Bu uyarıda telefonların tamamen kapatılması ya da uçak moduna alınması istenir. Peki uçak modu nedir? Telefonu uçuş moduna almasanız ne olur? Uçakta neden cep telefonu kapatılır? İşte cevabı...

2 /8 Uçak modu nedir? Uçuş modu, özellikle sivil havacılık ticari uçuşlardan yolcuların yanlarında taşıdıkları cep telefonlarının dışarıya sinyal vermesini tamamen veya kısmen azaltan ya da kesen seçenektir. Tüm akıllı telefonlarda bulunan "Airplane Mode" uçak yolculuklarında telefonu kapatmaya gerek kalmadan bağlantıları kesmek için kullanılır.



3 /8 Telefonu uçuş moduna almasanız ne olur? Cep telefonlarında bulunan frekans ve emisyon kaynakları, baz istasyonlarından uzaklaştıkça sinyal gücünü artırır. Bu durum da uçakta bulunan bazı cihazlara etki ederek elektromanyetik uyumsuzluk (EMU) durumuna sebebiyet verebilir.

4 /8 Telefonun normal konumdayken radyo frekanslarda yayın yapan tüm kanalların açık bulunması uçağın çeşitli alıcı ve algılayıcı devrelerine parazit yapabilir. Aynı zamanda tüm bu bağlantılar uçağın elektronik sistemlerine ve kule ile iletişimlerine de parazit oluşturabilir.



5 /8 Ayrıca telefonunuzu normal zamanlarda radyo, hoparlör gibi aletlerin yanına koyduğunuzda çıkan cızırtılı sesler, uçakta pilot ile kule arasındaki iletişime parazit yaparak pilotun uçağı daha sağlıklı bir şekilde kullanabilmesini de kolaylaştırır.

6 /8 Uçakta neden cep telefonu kapatılır? Yolculuklarda telefonu uçak moduna almamak uçağın düşmesine sebep olmayabilir ancak kokpitte radyo kesintileri yaşanmasına, pilotun rahatsız edici sesler duymasına ve kule ile sağlıklı iletişim kuramamasına sebep oluyor.

7 /8 Bu yüzden ne olursa olsun olabilecek her ihtimale karşı tüm uçak yolculuklarında cep telefonlarını tamamen kapatmak ya da uçuş moduna almak önem kazanıyor.



