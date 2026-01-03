Yeni Şafak
BM Genel Sekreterliğinden Venezuela'ya ilişkin 'endişe' açıklaması

BM Genel Sekreterliğinden Venezuela'ya ilişkin 'endişe' açıklaması

18:393/01/2026, Cumartesi
AA
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, Venezuela'daki son gelişmelere ilişkin açıklama yaparak endişe duyduklarını aktardı. Yapılan açıklamada, "Genel Sekreter, uluslararası hukukun kurallarına uyulmamasından endişe duyuyor." ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, Venezuela'daki gelişmelerin bölgede endişe verici sonuçları olabileceğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden Venezuela'daki son gelişmelere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada,
"Genel Sekreter, bugün ABD'nin askeri eylemi ile Venezuela'da gerginliğin tırmanmasından derin endişe duymaktadır, bu eylemin bölgede endişe verici sonuçları olabilir."
ifadesi kullanıldı.
Antonio Guterres'in uluslararası hukuk ve BM Şartına bağlı kalmanın önemini bir kez daha vurguladığının belirtildiği açıklamada,
"Genel Sekreter, uluslararası hukukun kurallarına uyulmamasından endişe duyuyor."
denildi.

Açıklamada, Guterres'in Venezuela'daki tüm aktörleri kapsayıcı bir diyaloğa davet ettiği de aktarıldı.


Ne olmuştu?

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro’ya
"uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma"
suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD’nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD’ye destek verenler de oldu.



#Venezuela
#BM
#Donald Trump
