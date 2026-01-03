BM Genel Sekreterliğinden Venezuela'ya ilişkin 'endişe' açıklaması

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, Venezuela'daki son gelişmelere ilişkin açıklama yaparak endişe duyduklarını aktardı. Yapılan açıklamada, "Genel Sekreter, uluslararası hukukun kurallarına uyulmamasından endişe duyuyor." ifadelerine yer verildi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, Venezuela'daki gelişmelerin bölgede endişe verici sonuçları olabileceğini belirtti.
BM Genel Sekreter Sözcülüğünden Venezuela'daki son gelişmelere ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Guterres'in Venezuela'daki tüm aktörleri kapsayıcı bir diyaloğa davet ettiği de aktarıldı.
Ne olmuştu?
Venezuela’nın başkenti Caracas’ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.
Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.
Venezuela yönetimi, ABD’nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD’ye destek verenler de oldu.