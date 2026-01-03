Trump duyurdu: Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini öne sürerek, Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını iddia etti. Trump, operasyonun ABD kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde gerçekleştirildiğini belirtti ve ayrıntıların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Trump ayrıca, bugün yerel saatle 11.00’de Florida’daki Mar-a-Lago’da bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Venezuela: Sivil ve askeri tesisler hedef alındı

Venezuela hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin başkent Caracas ile Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde sivil ve askeri noktalara saldırılar düzenlediği ileri sürüldü. Açıklamada söz konusu saldırıların “şiddetle reddedildiği ve kınandığı” ifade edildi.

Caracas yönetimi, bu eylemlerin Birleşmiş Milletler Şartı’nın devletlerin egemenliğine saygı, hukuksal eşitlik ve güç kullanma yasağını düzenleyen 1. ve 2. maddelerinin açık ihlali olduğunu savundu. Saldırıların yalnızca Venezuela’yı değil, Latin Amerika ve Karayipler başta olmak üzere uluslararası barış ve istikrarı da tehdit ettiği belirtildi.

“Amaç stratejik kaynaklar” iddiası

Venezuela hükümeti, ABD’nin saldırılarla ülkenin petrol ve madenler başta olmak üzere stratejik kaynaklarını ele geçirmeyi ve siyasi bağımsızlığı zorla ortadan kaldırmayı amaçladığını öne sürdü. Açıklamada, milyonlarca insanın hayatının ciddi biçimde tehlikeye atıldığı vurgulandı.

Ulusal savunma planları devrede

Aynı açıklamada, Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun Anayasa, Olağanüstü Hal Yasası ve Ulusal Güvenlik Yasası çerçevesinde tüm ulusal savunma planlarının uygun zaman ve koşullarda devreye sokulması talimatını verdiği bildirildi.

Gözler Washington’daki açıklamalarda

ABD tarafı ise şu ana kadar operasyonun hedeflerine, vurulduğu iddia edilen noktalara ve Maduro’nun durumuna ilişkin ayrıntılı bir resmi bilgilendirme yapmadı. Gözler, Başkan Trump’ın Mar-a-Lago’da yapacağını duyurduğu basın toplantısına çevrildi.

Gelişmelerin, bölgede tansiyonu daha da yükseltmesinden endişe edilirken, uluslararası toplumdan gelecek açıklamaların ve olası diplomatik girişimlerin krizin seyrini belirlemesi bekleniyor.







