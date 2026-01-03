ABD'den flaş açıklama: Maduro hangi suçlamalarla karşı karşıya?

“MADURO, ABD'DE YARGILANACAK”

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun kendisine, Maduro’nun ABD’de yargılanacağını söylediğini aktardı.





Lee, X hesabından yaptığı paylaşımda Rubio’nun, “Maduro’nun ABD gözetiminde olması nedeniyle Venezuela’ya yönelik şu aşamada başka bir adım beklemediğini” ifade ettiğini yazdı.





“MADURO, AMERİKAN ADALETİNİN TÜM GAZABIYLA KARŞI KARŞIYA KALACAK”

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında mahkemede iddianame hazırlandığını belirterek, yakında Amerikan adaletinin tüm gazabıyla karşı karşıya kalacağını söyledi.





ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında, New York Güney Bölgesi Mahkemesi tarafından iddianame hazırlandığını duyurdu.





Bondi, Maduro’nun uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı ve ABD’ye karşı makineli silah ve yıkıcı cihazlara sahip olma ile suçlandığını bildirerek, “Yakında Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde, Amerikan adaletinin tüm gazabıyla karşı karşıya kalacaklar” dedi.





ABD Başkanı Donald Trump’a da teşekkür eden Bondi, “Tüm ABD Adalet Bakanlığı adına, Amerikan halkı adına hesap sorma cesaretini gösteren Başkan Trump'a teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.





VENEZUELA MADURO'NUN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYOR

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Maduro’nun ya da eşinin nerede olduğunu bilmediğini söyledi.





Devlet televizyonunda yayımlanan ses kaydında Rodriguez, “Başkan Maduro ve First Lady için derhal hayatta olduklarına dair kanıt talep ediyoruz.” diyerek Trump yönetimine çağrıda bulundu.





Savunma Bakanı Vladimir Padrino, müdahaleyi sert sözlerle kınadı. Devlet medyasında yayımlanan bir videoda Padrino, “Özgür, bağımsız ve egemen Venezuela, tarihinden aldığı güçle, yalnızca ölüm, acı ve yıkım getirmiş bu yabancı askerlerin varlığını reddediyor.” ifadelerini kullandı.





OPERASYONU “DELTA GÜCÜ” YÜRÜTTÜ

Amerikan CBS kanalı, Maduro'yu yakalama operasyonunu “Delta” adı verilen özel birliklerin gerçekleştirdiğini aktardı.





Delta Gücü, 2019 yılında DAEŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'yi öldüren operasyonu da yürütmüştü.





MADURO HANGİ SUÇTAN YARGILANACAK?

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, "Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde iddianame hazırlandı. Nicolas Maduro; narko-terörizm komplosu, kokain ithalatı komplosu, makineli tüfekler ve patlayıcı/yıkıcı cihazlar bulundurma, ayrıca ABD’ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihaz bulundurmaya yönelik komplo suçlamalarıyla yargılanacak. Yakında Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde Amerikan adaletinin tüm ağırlığıyla yüzleşecekler. ABD Adalet Bakanlığı’nın tamamı adına, Amerikan halkı adına hesap sorulmasını talep etme cesaretini gösterdiği için Başkan Trump’a teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu iki sözde uluslararası uyuşturucu kaçakçısını yakalamak için yürütülen inanılmaz ve son derece başarılı operasyonu gerçekleştiren cesur ordumuza da büyük bir teşekkür ediyorum" dedi.



