ABD Venezuela'yı vurdu Maduro'yu kaçırdı: Trump yönetiminden Venezuela'ya darbe

Venezuela’nın başkenti Karakas’ta gece yarısı başlayan hava saldırıları sonrası Washington-Caracas hattında gerilim zirve yaptı. ABD uçaklarının başkenti bombaladığı anlarda Trump, "Maduro ve eşini yakalayıp ülke dışına çıkardık" dedi. Venezuela hükümeti ise saldırıların petrol kaynaklarını ele geçirmek için yapıldığını belirterek sıkıyönetim ilan etti.









MADURO HANGİ SUÇTAN YARGILANACAK?





ABD Adalet Bakanı Pam Bondi: "Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde iddianame hazırlandı. Nicolas Maduro; narko-terörizm komplosu, kokain ithalatı komplosu, makineli tüfekler ve patlayıcı/yıkıcı cihazlar bulundurma, ayrıca ABD’ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihaz bulundurmaya yönelik komplo suçlamalarıyla yargılanacak. Yakında Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde Amerikan adaletinin tüm ağırlığıyla yüzleşecekler. ABD Adalet Bakanlığı’nın tamamı adına, Amerikan halkı adına hesap sorulmasını talep etme cesaretini gösterdiği için Başkan Trump’a teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu iki sözde uluslararası uyuşturucu kaçakçısını yakalamak için yürütülen inanılmaz ve son derece başarılı operasyonu gerçekleştiren cesur ordumuza da büyük bir teşekkür ediyorum." dedi.





'SON DERECE BAŞARILI GEÇTİ'





ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasına yönelik operasyonun "son derece başarılı" olduğunu belirtti. New York Times'a konuşan Trump, operasyonun başarısının iyi bir planlama ve sahadaki askeri unsurlar sayesinde sağlandığını savundu.





Trump, "Çok iyi bir planlama vardı, çok güçlü ve çok yetkin askerler görev aldı. Açıkçası son derece başarılı bir operasyondu." ifadelerini kullandı.





Operasyon için ABD Kongresinden yetki alıp almadığı ve Venezuela'ya ilişkin bundan sonraki adımların ne olacağına ilişkin sorulara ise Trump, bu konuları Mar-a-Lago'da düzenleyeceği basın toplantısında konuşacağını söyledi.





OPERASYONU ÖZEL BİRLİK GERÇEKLEŞTİRDİ





CBS News'e konuşan ABD'li yetkililer, Maduro'nun yakalanmasına yönelik operasyonun, ABD ordusunun seçkin birliklerinden Delta Force tarafından düzenlendiğini bildirdi. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu. Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti. Trump da Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.





TRUMP: MADURO VE EŞİ YAKALANDI





ABD Başkanı Donald Trump, saldırının sorumluluğunu üstlenerek, “Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı.” açıklamasında bulundu.





Trump, Truth Social paylaşımında, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro, eşi ile birlikte yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD Kolluk Kuvvetleri ile işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıntılar daha sonra açıklanacaktır. Bugün saat 11:00'de Mar-a-Lago'da bir basın toplantısı düzenlenecektir. İlginiz için teşekkür ederiz! Başkan DONALD J. TRUMP" ifadelerini kullandı.





ABD'DEN İLK AÇIKLAMA





ABD'li bir yetkili, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırıları doğruladı. "Saldırı Venezuela içinde devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.





NYT: MADURO NEREDE BİLİNMİYOR





ABD gazetesi New York Times'a konuşan iki kaynak, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun şu anda nerede olduğunun bilinmediğini öne sürdü.





Kaynaklar, "Maduro'nun şu anda nerede olduğundan emin değiliz. Ancak yakın çevresindeki bazı kişilerin güvende olduğu anlaşıldı" dedi.













HALK KENTİ TERK EDİYOR





Venezuela yerel basını, Karakas'taki halkın patlamalar altındaki kentten ayrılmak için harekete geçtiğini bildirdi. Haberde, bölgede yoğun trafiğin oluştuğu aktarıldı.









VENEZUELA HÜKÜMETİNDEN İLK AÇIKLAMA





Venezuela hükümeti, ABD’nin başkent Karakas, Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde sivil ve askeri tesislere saldırı gerçekleştirdiği, amacının petrol ve madenleri ele geçirmek olduğunu ifade etti. Başkent Karakas’ta en az 7 patlama sesi duyulurken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ulusal acil durum ilan etti, halka "sokağa çıkın" çağrısında bulundu.





Venezuela’nın başkenti Karakas’ta yerel saatle 02.00 civarında en az 7 patlama sesi ve alçak uçuş yapan uçak sesleri duyuldu. Patlama seslerinin ardından telekomünikasyon hizmetlerinde aksama ve bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi yaşandı. Karakas’taki Miraflores Başkanlık Sarayı yakınlarında tanklar görüldü. ABD’li yayın kuruluşu CBS News adı açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’da askeri hedefler de dahil olmak üzere çeşitli noktalara saldırı emri verdiğini aktardı.





"ABD’nin amacı petrol ve mineralleri ele geçirmek"





Kısa süre sonra Venezuela hükümetinden yapılan ilk resmi açıklamada, ABD’nin başkent Karakas, Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde sivil ve askeri tesislere saldırı gerçekleştirdiği duyuruldu. Açıklamada, "Venezuela, ABD hükümeti tarafından Venezuela topraklarına gerçekleştirilen son derece ciddi askeri saldırıyı uluslararası toplum önünde reddediyor, kınıyor ve lanetliyor" ifadeleri kullanıldı. ABD’nin amacının ülkenin petrol ve maden kaynaklarını ele geçirmek ve ve ülkenin siyasi bağımsızlığını zorla kırmak olduğu vurgulandı. ABD’nin bu girişimlerinde "başarılı olamayacağı" kaydedildi. Saldırıların ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ulusal acil durum ilan ederek savunma güçlerini seferber ettiği belirtildi. Venezuela halkına sokağa çıkma çağrısı yapılan açıklamada, "Halk sokaklara! Bolivarcı Hükümet, ülkedeki tüm sosyal ve siyasi güçleri seferberlik planlarını harekete geçirmeye ve bu emperyalist saldırıyı kınamaya çağırıyor" denildi.









OHAL İLAN EDİLDİ





Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede yaşanan patlamaların ardından olağanüstü hal ilan eden kararname yayınladı.





ABD BASINI: SALDIRI EMRİNİ TRUMP VERDİ





ABD basınından CBS News, Venezuela'da yaşanan patlamaların emrinin ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiğini servis etti.





CBS News'e konuşan ABD'li yetkililer, Trump'ın Venezuela içindeki askeri tesisler de dahil olmak üzere çeşitli noktalara hava saldırıları emri verdiğini söyledi.





'BM DERHAL TOPLANMALI'





Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Petro, "Caracas şu anda saldırı altında. Dünyayı uyarın: Venezuela saldırıya uğradı! Füzelerle bombardıman yapıyorlar. OAS ve BM derhal bir araya gelmelidir." ifadelerini kullandı.









ABD Venezuela'yı vurdu Maduro'yu kaçırdı: Trump yönetiminden Venezuela'ya darbe Dünya





ÇOK SAYIDA PATLAMA SESİ DUYULDU





Patlamaların hemen ardından şehrin güney bölgelerinden duman ve alevlerin yükseldiği görüldü. Özellikle büyük bir askeri üssün bulunduğu bölgede patlamalarla eş zamanlı olarak elektrik kesintisi yaşanması dikkat çekti.





İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ





Patlamaların ardından birçok mahallede halkın evlerinden çıkarak sokaklara yöneldiği, bazı bölgelerde patlama seslerinin uzaktan da net duyulduğu aktarıldı. Alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar da kent genelinde paniğe yol açtı.





















VENEZUELA-ABD GERİLİMİ





Trump yönetimi, Karayipler bölgesindeki uyuşturucu kartelleriyle "savaş halinde". 2025 Eylül ayından itibaren ABD güçleri tarafından Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen teknelere yönelik pek çok saldırı düzenlenmiş, ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu bir uyuşturucu karteli yönetmekle itham etmişti.









2026 yılbaşında Venezuela devlet televizyonunda yayınlanan röportajında Maduro, Trump'a zeytin dalı uzatmış, ABD Venezuela petrolünü istiyorsa Amerikan şirketlerinin yatırımlarına açığız mesajını vermişti.







