Beyaz Saray’da "Venezuela" toplantısı

İngiliz Reuters haber ajansına konuşan ABD’li üst düzey bir yetkili, Başkan Donald Trump’ın pazartesi günü Beyaz Saray’da üst düzey danışmanlarıyla Venezuela’ya yönelik baskı politikası ve diğer konuları görüştüğünü ifade etti. Yetkili, Oval Ofis’teki toplantıya Trump’ın ulusal güvenlik ekibinin üst düzey üyelerinin de katıldığını söyledi.





Trump geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, Venezuela’daki uyuşturucu kartellerine yönelik kara operasyonu sinyali vererek, "Kara yolu daha kolay ve bu (operasyon) çok yakında başlayacak" demişti. Trump cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Venezuela ve etrafındaki hava sahasının "tamamen kapalı" varsayılması gerektiğini ifade etmişti, daha fazla detay vermemişti. Bu durum Venezuela’da endişeye yol açmıştı.





"Maduro’nun istifa etmeyi reddettiği iddialarının ardından Trump, Venezuela’daki seçenekleri değerlendiriyor"





Trump, pazar günü yaptığı açıklamada Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini doğrulamış, görüşmenin içeriğine dair detay vermemişti. ABD medyasında çıkan haberlere göre Trump, 21 Kasım’da gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Maduro’ya iktidarı bırakıp ailesiyle birlikte petrol zengini Güney Amerika ülkesinden ayrılması için 28 Kasım’a kadar süre verdi. Ancak Maduro’nun bunu reddettiği, tüm ABD yaptırımlarının kaldırılması ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde hakkında yürütülen önemli davanın sonlandırılması da dahil olmak üzere "tam yasal af" talebinde bulunduğu belirtildi.





Maduro’nun istifa etmeyi reddettiği iddialarının ardından Trump’ın "Venezuela’ya yönelik atılabilecek adımları" değerlendirdiği yönünde yorumlar yapıldı.





Karayipler’e askeri yığınakla Venezuela üzerindeki baskıyı artırmıştı





Trump yönetimi, ülkede çok sayıda ölüme yol açan yasa dışı uyuşturucuların tedarikinde Maduro’nun rol oynadığını savunuyor. Maduro ise yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle herhangi bir bağlantısı olduğunu reddediyor. Maduro, ABD’nin bu girişimlerin kendisini devirme girişimi olduğunu belirtiyor.





ABD birlikleri, Eylül ayından bu yana Karayipler ve Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle teknelere yönelik en az 21 saldırı düzenleyip 83 kişiyi öldürmüştü. ABD yönetimi son olarak "Güney Mızrağı Operasyonu" kapsamında bölgeye 11 savaş gemisi ve 15 bin asker yığmıştı.











