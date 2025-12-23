Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 33 ile 90+1. dakikada Cerny (2) kaydetti. Sarı-lacivertlilerin golünü ise 43. dakikada Marco Asensio (P) attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazandı.
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 33 ile 90+1. Vaclev Cerny (2) attı. Sarı-lacivertlilerin tek golünü 43. dakikada Marco Asensio (P) kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş grup aşamasına üç puanla başladı. Kara-kartal bir sonraki maçta Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Fenerbahçe ise Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk olacak.
2' Beşiktaş atağında sağ taraftan açılan ortada sol çaprazdaki Jurasek’in gelişine yerden vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
18' Savunma arkasına atılan pasta sağ çaprazda topla buluşan Szymanski’nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
33' Kaleye sırtı dönük olan Abraham’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Cerny’nin dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tarık’ın ayaklarının arasından ağlarla buluştu: 0-1.
42' VAR’dan gelen uyarı sonrası bir önceki pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, Mert Müldür’ün Abraham’ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi.
43' Penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Asensio, yerden sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.
46' Emirhan Topçu'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Milot Rashica'nın karşı karşıya pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda açıyı iyi kapatan Tarık Çetin gole izin vermedi.
55' Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Tarık Çetin köşeden topu kornere çelmeyi başardı.
56' Orkun Kökçü'nün ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda Tarık Çetin köşeden topu kornere çelmeyi başardı.
65' Marco Asensio'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Sebastian Szymanski'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta Ersin Destanoğlu topa hakim olmayı başardı.
90+1' Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin golü ile maçta tekrar öne geçti. Hızlı gelişen atakta Milot Rashica'nın pasıyla topla buluşan Vaclav Cerny, Jayden Oosterwolde'yi ekarte ederek ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Tarık Çetin'in yanından ağlarla buluşturarak kendisinin ve takımının maçtaki ikinci golünü atan isim oldu.