Bu sonucun ardından Beşiktaş grup aşamasına üç puanla başladı. Kara-kartal bir sonraki maçta Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Fenerbahçe ise Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk olacak.

90+1' Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin golü ile maçta tekrar öne geçti. Hızlı gelişen atakta Milot Rashica'nın pasıyla topla buluşan Vaclav Cerny, Jayden Oosterwolde'yi ekarte ederek ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Tarık Çetin'in yanından ağlarla buluşturarak kendisinin ve takımının maçtaki ikinci golünü atan isim oldu.