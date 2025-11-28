Yeni Şafak
Venezuela-Kolombiya maçı ertelendi

28/11/2025, Cuma
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) erteleme kararını duyurdu.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) erteleme kararını duyurdu.

Venezuela ile Kolombiya arasında Karakas’ta oynanması planlanan 2027 FIBA Dünya Kupası Amerika Elemeleri maçı, bölgedeki jeopolitik gerilim nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

2027 FIBA Dünya Kupası Amerika Elemeleri’nde oynanacak Venezuela-Kolombiya karşılaşması güvenlik gerekçesiyle ertelendi. FIBA, yaptığı açıklamada kararın bölgedeki mevcut jeopolitik durumun oluşturduğu riskler nedeniyle alındığını duyurdu.


Ertelemenin hem tüm paydaşların güvenliğini sağlamak hem de turnuvanın sportif bütünlüğünü korumak amacıyla zorunlu hale geldiği belirtildi.


Başkent Karakas’ta oynanması planlanan müsabaka için yeni bir tarih verilmedi. FIBA, karşılaşmanın 7 Temmuz 2026’ya kadar oynanmasının planlandığını açıkladı.




