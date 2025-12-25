Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün iftar kaçta? 25 Aralık 2025 Regaip Kandili orucu tutanlar için il il akşam ezanı saatleri

Bugün iftar kaçta? 25 Aralık 2025 Regaip Kandili orucu tutanlar için il il akşam ezanı saatleri

09:2825/12/2025, Perşembe
G: 25/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bugün Regaip Kandili... Peygamber Efendimiz Hz. Muhammet (s.a.v) bu mübarek gecenin gündüzünde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Perşembeyi cumaya bağlayan Regaip Kandili gündüzünce oruç tutacak vatandaşlar iftar saatini öğrenmek için bulundukları illere göre güncel namaz vakitlerine yöneldi. Bugün iftar saat kaçta? İşte Diyanet namaz vakitleri güncel verilerine göre 25 Aralık 2025 İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere il il iftar saatleri haberimizde.

Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de bu Regaib kandili önemli ve özeldir.

Bugün iftar saat kaçta?


İslam aleminin heyecanla karşıladığı Regaip Kandili'nde oruç tutan sayısız kişi iftaı saatlerini Diyanet sayfasından ziyaret ediyor. 25 Aralık Perşembe Regaip Kandili orucu saat kaçta açılacak? Bugün iftar saat kaçta? İşte 25 Aralık il il iftar vakitleri...

İFTAR VAKTİ İL İL 25 ARALIK 2025


Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri 25 Aralık 2025 için şöyle...

İstanbul'da bugün akşam ezanı kaçta?


İstanbul: 17:50


Ankara'da bugün akşam ezanı kaçta?


Ankara: 17:36




İzmir'de bugün akşam ezanı saat kaçta?

İzmir: 18:03


Adana: 17:34



Bursa: 17:50

Regaip Kandili'nde oruç tutmanın hükü nedir?


Regaip Kandili'nde oruç tutmak sünnet bir ibadet olup, farz değildir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) Recep ayında oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Regaip Kandilinde oruç tutmak da bu tavsiyenin bir gereğidir.

Recep ayında Peygamber Efendimiz (sav)'in tavsiyesi olduğu bir ayda oruç tutmanın fazileti de çoktur. Hadis-i Şeriflerde zikredildiği üzere; “Allah-u Teala, her kim Recep'in birinci gecesinde oruç tutarsa üç sene ibadet sevabı verir” buyuruluyor.

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ

#regaip
#regaip kandili
#iftar
#iftar saati
#iftar vakitleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Resmi Gazete kararları bugün neler var?