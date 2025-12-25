Bugün Regaip Kandili... Peygamber Efendimiz Hz. Muhammet (s.a.v) bu mübarek gecenin gündüzünde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Perşembeyi cumaya bağlayan Regaip Kandili gündüzünce oruç tutacak vatandaşlar iftar saatini öğrenmek için bulundukları illere göre güncel namaz vakitlerine yöneldi. Bugün iftar saat kaçta? İşte Diyanet namaz vakitleri güncel verilerine göre 25 Aralık 2025 İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere il il iftar saatleri haberimizde.
Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de bu Regaib kandili önemli ve özeldir.
Bugün iftar saat kaçta?
İslam aleminin heyecanla karşıladığı Regaip Kandili'nde oruç tutan sayısız kişi iftaı saatlerini Diyanet sayfasından ziyaret ediyor. 25 Aralık Perşembe Regaip Kandili orucu saat kaçta açılacak? Bugün iftar saat kaçta? İşte 25 Aralık il il iftar vakitleri...
İFTAR VAKTİ İL İL 25 ARALIK 2025
Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri 25 Aralık 2025 için şöyle...
İstanbul'da bugün akşam ezanı kaçta?
İstanbul: 17:50
Ankara'da bugün akşam ezanı kaçta?
Ankara: 17:36
İzmir'de bugün akşam ezanı saat kaçta?
İzmir: 18:03
Adana: 17:34
Bursa: 17:50
Regaip Kandili'nde oruç tutmanın hükü nedir?
Regaip Kandili'nde oruç tutmak sünnet bir ibadet olup, farz değildir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) Recep ayında oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Regaip Kandilinde oruç tutmak da bu tavsiyenin bir gereğidir.
Recep ayında Peygamber Efendimiz (sav)'in tavsiyesi olduğu bir ayda oruç tutmanın fazileti de çoktur. Hadis-i Şeriflerde zikredildiği üzere; “Allah-u Teala, her kim Recep'in birinci gecesinde oruç tutarsa üç sene ibadet sevabı verir” buyuruluyor.