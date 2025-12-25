Yurt dışından telefon getirmek isteyenler dikkat: IMEI kayıt ücreti 2026'da ne kadar olacak?

Yurt dışından cep telefonu almayı planlayanları yakından ilgilendiren IMEI kayıt ücretinde yeni yıl öncesi kritik bir gelişme yaşandı. Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 25,49 olarak kesinleşmesiyle birlikte, halen 45 bin 614 lira olan IMEI kayıt harcı 1 Ocak 2026’dan itibaren 57 bin 241 liraya yükselecek. Bu artış, yurt dışından telefon getirmenin maliyetini birçok model için Türkiye satış fiyatlarının da üzerine çıkaracak.





IMEI kayıt ücreti 2026’da rekor seviyeye çıkıyor

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye’de kullanılabilmesi için ödenen IMEI kayıt ücreti, 2026 yılı itibarıyla tarihi bir seviyeye ulaşıyor. Vergi, harç ve cezalarda yıllık artış oranını belirleyen Yeniden Değerleme Oranı’nın (YDO) yüzde 25,49 olarak açıklanmasının ardından IMEI harcı da zamlandı.





Mevcut durumda 45 bin 614 TL olan kayıt ücreti, 1 Ocak 2026’dan itibaren 57 bin 241 TL olarak uygulanacak.





2025 ve 2026 IMEI kayıt ücreti karşılaştırması

2025 yılı: 45.614 TL

2026 yılı: 57.241 TL

Bu artışla birlikte yurt dışından telefon getirmenin maliyeti, birçok model için Türkiye satış fiyatlarının da üzerine çıkmış olacak.





Yurt dışı IMEI kayıt ücreti neden artıyor?

IMEI kayıt ücretleri, her yıl belirlenen yeniden değerleme oranına göre güncelleniyor. Son yıllarda YDO’nun yüksek seyretmesi, IMEI harcının da hızlı biçimde yükselmesine neden oldu. Özellikle 2023 sonrası artışlar dikkat çekici boyutlara ulaştı.





Yıllara göre IMEI kayıt ücretleri

2015: 131,50 TL

2018 Kasım: 500 TL

2019 Temmuz: 1.500 TL

2020: 1.838,70 TL

2021: 2.006,20 TL

2022: 2.732,40 TL

2023: 6.091,30 TL

2023 Temmuz: 20.000 TL

2024: 31.692 TL

2025: 45.614 TL

2026: 57.241 TL





Yurt dışından telefon getirmek hâlâ mantıklı mı?