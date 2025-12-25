GSS PRİM BORCU SORGULAMA EKRANI: GSS prim borcu silinecek mi, prim affı hangi borçları kapsıyor?

GSS PRİM BORCU AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Düzenleme kapsamında, 1 Ocak 2016’dan önceye ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi tüm feri alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Böylece, yaklaşık 1 milyon 477 bin kişinin ödeyemediği toplam 3,2 milyar liralık GSS prim borcu silinerek vatandaşlara önemli bir mali rahatlama sağlanacak. Bu adım, sosyal güvenlik sisteminde borç yükünü azaltmayı ve milyonlarca kişinin ekonomik anlamda nefes almasını hedefliyor.