GSS PRİM BORCU SORGULAMA EKRANI: GSS prim borcu silinecek mi, prim affı hangi borçları kapsıyor?

GSS PRİM BORCU SİLİNECEK Mİ?
GSS prim borcu affı, son dakika gelişmeleriyle yoğun ilgi görüyor; “11. Yargı Paketi” kapsamında sunulan “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile, 1 Ocak 2016 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının asılları, gecikme cezaları ve gecikme zamları birlikte tamamen silinmesi teklif ediliyor. Ocak 2012’den bu yana milyonlarca vatandaşın yararlandığı Genel Sağlık Sigortası sistemiyle ilgili borç yükü, bu adımla birlikte önemli ölçüde hafifletilmeyi hedefliyor; Meclis’in bu düzenlemeyi yıl sonuna kadar yasalaştırması bekleniyor.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre; Yaklaşık 3,2 milyar liralık borcun silinmesini öngören bu düzenleme, Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Teklifin kabul edilmesiyle birlikte, milyonlarca vatandaşın GSS prim borcu yükü ortadan kalkacak ve sosyal güvenlik alanında önemli bir rahatlama sağlanacak.
GSS PRİM BORCU AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?
Düzenleme kapsamında, 1 Ocak 2016’dan önceye ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi tüm feri alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Böylece, yaklaşık 1 milyon 477 bin kişinin ödeyemediği toplam 3,2 milyar liralık GSS prim borcu silinerek vatandaşlara önemli bir mali rahatlama sağlanacak. Bu adım, sosyal güvenlik sisteminde borç yükünü azaltmayı ve milyonlarca kişinin ekonomik anlamda nefes almasını hedefliyor.
GSS PRİM BORCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?
GSS prim borcu olanlar e-Devlet üzerinden borçlarını takip edebiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapıldıktan sonra 'Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama' borç durumu bilgisi görüntülenebiliyor.
GSS PRİM BORCU NE ZAMAN SİLİNECEK?
Özellikle vatandaşların çeşitli nedenlerle ödeyemediği ya da ödemeyi unuttuğu düşük tutarlı alacaklardan vazgeçilecek bu düzenlemenin, yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor.