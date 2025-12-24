1999 öncesi olanlara erken emeklilik skalası oluştu! 1800 ve 3600 günle kadın - erkek prim gün yaş tablosu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan düzenleme neticesinde; Başta anneler, engelli bireyler ve ağır işlerde çalışanlar olmak üzere, bazı özel gruplara yönelik tanınan bu erken emeklilik fırsatları, belirli şartları sağlayan bireyler için önemli bir avantaj sağlıyor. Her çocuk için 2 yıl olmak üzere en fazla 3 çocuk için toplam 6 yıl borçlanma hakkı tanınıyor.