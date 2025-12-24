1999 öncesi olanlara erken emeklilik skalası oluştu! 1800 ve 3600 günle kadın - erkek prim gün yaş tablosu

SGK tarafından yapılan son açıklamalar, erken emeklilik bekleyen çalışanlara yeni umut oldu. 1999 öncesi sigorta girişi olan annelere doğum borçlanması ile 6 yıl erken emeklilik imkânı tanınırken, engelli bireyler 3600 prim günüyle yaş şartı olmadan emekli olabiliyor. Ağır işlerde çalışanlara ise yıpranma payı avantajı sağlanıyor. Peki, erken emeklilikten kimler faydalanabilecek? İşte detaylar…
SGK, belirli şartları sağlayan sigortalılar için erken emeklilik imkânı sunmaya devam ediyor. Özellikle 1800 ve 3600 gün primle emeklilik fırsatı, milyonlarca çalışan için önemli bir avantaj sağlıyor. 1999 öncesi sigorta girişi olan anneler, engelli bireyler ve ağır işlerde çalışanlar için özel düzenlemeler devreye girerken, kadın çalışanlar doğum borçlanması ile 2160 güne kadar prim kazanarak 6 yıl erken emeklilik hakkı elde edebiliyor. İşte detaylar…
SGK DUYURDU: ANNELER İÇİN ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI
SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, sigortalı çalışan anneler için erken emeklilik hakkı tanınıyor. Kadın çalışanlar, doğum borçlanması ile 2160 güne kadar prim kazanabiliyor ve bu sayede 6 yıl erken emekli olabiliyorlar. Her çocuk için 2 yıl olmak üzere en fazla 3 çocuk için toplam 6 yıl borçlanma hakkı tanınıyor.
Borçlanma hakkı sayesinde emeklilik süresi öne çekilebiliyor. Kadın çalışanların prim günlerini tamamlamaları kolaylaşıyor. Bu düzenleme sayesinde, özellikle çalışma hayatına çocuk sahibi olduktan sonra ara vermek zorunda kalan kadınlar için önemli bir avantaj sağlanıyor.
ENGELLİ ÇALIŞANLAR İÇİN ERKEN EMEKLİLİK ŞANSI
Engelli bireylere özel olarak düzenlenen emeklilik sistemi sayesinde, yüzde 40 ve üzeri engel raporu bulunan çalışanlar, 15 yıl ve 3600 prim günü ile emekliliğe hak kazanabiliyor.
Yaş şartı aranmaz.
Sigortalılık süresine ve engellilik derecesine göre değişen avantajlar sunulur.
Vergi indirimi ile emeklilik süresi daha da kısalabilir.
Bu düzenleme, engelli bireylerin sosyal güvencelerini artırırken, uzun yıllar çalışmak zorunda kalmadan emekli olmalarını sağlıyor.
Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanlara Yıpranma Payı ile Erken Emeklilik
SGK, bazı meslek gruplarında çalışan bireylere "yıpranma payı" avantajı sunarak daha erken emekli olma hakkı tanıyor.
Yıpranma payı eklenen sigorta süresi, emeklilik yaşını aşağı çekiyor.
Belirli mesleklerde çalışan bireyler için sigortalılık süresine ek günler ilave ediliyor.
SGK tarafından belirlenen ağır iş gruplarında çalışanlar, yaş şartı olmadan daha erken emekli olabiliyor.
Özellikle maden işçileri, sağlık çalışanları, metal işçileri ve basın mensupları gibi meslek grupları bu avantajdan yararlanabiliyor.
1800 GÜN İLE MALULEN EMEKLİLİK
İş yapma gücünde yüzde 60 ve üzeri kayıp yaşayan sigortalılar, malulen emeklilik hakkı kazanabiliyor.
En az 1800 gün prim ödemesi yapılmış olmalı.
SGK tarafından onaylanan sağlık raporu gerekli.
Malulen emeklilikte yaş şartı aranmaz.
Bu sistem, çalışma hayatı sürecinde ciddi sağlık sorunları yaşayan bireyler için önemli bir güvence sağlıyor.
3600 GÜN PRİM İLE KISMİ EMEKLİLİK
9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan bireyler için, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü ile erken emeklilik imkanı tanınıyor.
Bu sistem, tam emeklilik hakkına sahip olamayan ancak belirli bir süre çalışmış olan bireylere yöneliktir.
Yaş şartı devam etmekle birlikte, prim gününü dolduran bireyler kısmi emeklilik avantajından faydalanabilir.
Emekli maaşı tam emeklilik kadar yüksek olmayabilir, ancak erken emeklilik avantajı sunar.
Not: Erken emeklilikle alakalı ve diğer konular hakkında daha detaylı bilgi almak için SGK ile iletişime geçilebilirsiniz