Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Steam çöktü mü, neden açılmıyor? 24 aralık 2025 Steam erişim sorunu son durum

Steam çöktü mü, neden açılmıyor? 24 aralık 2025 Steam erişim sorunu son durum

23:2224/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Steam çöktü mü, neden açılmıyor? 24 aralık 2025 Steam erişim sorunu son durum
Steam çöktü mü, neden açılmıyor? 24 aralık 2025 Steam erişim sorunu son durum

Steam çöktü mü, neden girilmiyor? sorusu 24 Aralık 2025 Salı akşamı oyunseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Dijital oyun dağıtım platformu Steam’e erişimde sorun yaşayan kullanıcılar, bağlantı hatalarının kaynağını merak ediyor.

Çok oyunculu oyunlara erişim, oyun indirme ve satın alma işlemleri sunan Steam’de yaşanan erişim problemleri sonrası gözler sunucu durumuna çevrildi. Peki Steam çöktü mü, giriş yapılamıyor mu? İşte son durum…


Steam çöktü mü?

Küresel raporlamalara göre çok sayıda kullanıcı, Steam platformuna erişimde sorun yaşadığını bildiriyor. Kullanıcılar bağlantı hataları, mağazaya girişte gecikme ve çevrim içi hizmetlere ulaşamama problemleriyle karşılaştığını aktarıyor. Steam cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni bilgiler geldikçe gelişmeler haberimizde yer alacak.


Kesintiler raporlandı

Web siteleri ve uygulamalarda yaşanan anlık kesintileri raporlayan Downdetector, Steam platformunda akşam saatlerinden itibaren hata bildirimlerinde artış olduğunu kaydetti. Raporda özellikle bağlantı ve sunucu erişimi kaynaklı sorunların öne çıktığı görülüyor.

Steam nedir?

Steam, Valve Corporation tarafından geliştirilen dijital bir oyun dağıtım platformudur. Kullanıcılara oyun satın alma, indirme, çok oyunculu oynanış ve topluluk özellikleri sunar. Oyunların yanı sıra eklenti paketleri, yazılımlar ve çeşitli dijital içerikler de Steam üzerinden çevrim içi olarak edinilebilmektedir.

#steam
#steam çöktü
#steam erişim sorunu
#steam sunucu sorunu
#valve corporation
#dijital oyun platformu
#bağlantı hatası
#teknik sorun
#oyun platformu
#sunucu kesintisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik ücreti 2026: Yeni tutar için gözler MSB’de