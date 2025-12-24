Steam çöktü mü, neden açılmıyor? 24 aralık 2025 Steam erişim sorunu son durum

Çok oyunculu oyunlara erişim, oyun indirme ve satın alma işlemleri sunan Steam’de yaşanan erişim problemleri sonrası gözler sunucu durumuna çevrildi. Peki Steam çöktü mü, giriş yapılamıyor mu? İşte son durum…





Steam çöktü mü?

Küresel raporlamalara göre çok sayıda kullanıcı, Steam platformuna erişimde sorun yaşadığını bildiriyor. Kullanıcılar bağlantı hataları, mağazaya girişte gecikme ve çevrim içi hizmetlere ulaşamama problemleriyle karşılaştığını aktarıyor. Steam cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni bilgiler geldikçe gelişmeler haberimizde yer alacak.





Kesintiler raporlandı

Web siteleri ve uygulamalarda yaşanan anlık kesintileri raporlayan Downdetector, Steam platformunda akşam saatlerinden itibaren hata bildirimlerinde artış olduğunu kaydetti. Raporda özellikle bağlantı ve sunucu erişimi kaynaklı sorunların öne çıktığı görülüyor.

Steam nedir?