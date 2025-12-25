Regaip kandili bugün eda edilecek. Mübarek üç ayların ilk günü olan Recep ayı yarın başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı internet adresinde yer alan bilgiye göre, üç ayların başlangıcı recep ayından bir gün önce 25 Aralık Perşembe akşamı Regaip Kandili idrak edilecek. Bu mübarek gecenin gündüzünce sevdiklerinin kandilini kutlamak, duasını almak isteyen kişiler kandil mesajları gönderiyorlar. 2025 Regaip kandili mesajlarını resimli ve resimsiz olarak sizler için derledik. İşte 2025 Regaip kandili ile ilgili hadisli, dualı, anlamlı, en güzel resimli mesajları haberimizde.

1 /17 Üç ayların ilki olan Recep'in müjdeleyicisi Regaip Kandili gelip çattı. Bu yıl 25 Aralık 2025 tarihinde eda edilen Regaip Kandili'nde, atacakları mesajlarla sevdiklerini mutlu etmek isteyenler arama motorlarında 'Regaip Kandili mesajları resimli 2025, Dualı, hadisli Regaip Kandili mesajları' sorgulamaları yapıyor. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz ve Facebook, WhatsApp, Instagram'da paylaşabileceğiniz en güzel Regaip Kandili mesajları...

2 /17 Üç ayların başlamasına artık sayılı günler kaldı. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor. Bugün ise Regaip Kandili eda edilecek.

3 /17 REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

İşte 2025 Regaip kandil mesajlarının en güzel örnekleri...

4 /17 Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz"e. Hayırlı kandiller..

5 /17 Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı, anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

6 /17 Regaip Kandili, rahmet ve bereket gecesidir. Kandiliniz mübarek olsun. Regaip Kandili, İslam aleminin en özel gecelerinden biridir. Bu gece, Allah'ın rahmetinin yağdığı, günahların bağışlandığı bir gecedir. Bu geceyi en iyi şekilde değerlendirmeli, bol bol dua etmeliyiz.

7 /17 Bu mübarek Regaip kandil günü hürmetine Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Kandilimiz mübarek olsun.

Regaip Kandili, bir umut gecesidir. Bu gecede umutlarımızı tazelemeli, geleceğe daha umutla bakmalıyız. Kandilimiz mübarek olsun.

8 /17 Bir kandile daha ulaşmanın sevinci ve huzuru ile iman gecesinde sevap bereketinden tüm Müslüman kardeşlerimin yararlanmasını Allah'tan niyaz ederim. Kandiliniz mübarek olsun, hayırlı kandiller...

9 /17 "Gecenin bir bölümünde kalkıp namaz kıl ve onu sana vahyedilen Kur'an ile uyarı. Gecenin sonunda da istiğfar et. Çünkü gecenin sonunda istiğfar etmek çok makbuldür." (Müzzemmil Suresi, 6-7)

10 /17 Regaip gecesinde yapılan dua reddedilmez, orada yapılan istiğfar kabul olunur.' (İbnu Mâce)" Bu mübarek gecede dualarımızı samimiyetle yapalım ve Yüce Allah'tan af, mağfiret ve rahmet dileyelim.

11 /17 Arzu ettiğimiz tüm duâ ve dileklerin kabul olacağı bir kandil olsun. "Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım isteyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir." (Bakara Suresi, 153)

12 /17 "Regaip Kandili'nde yapılan duaların kabul olduğuna dair peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu: 'Regaip Gecesi, rahmet ve mağfiret gecesidir. Allah Teâlâ, bu geceye sahip olanlara rahmet eder.' (Ebu Nuaym)"

13 /17 Regaip Kandili'nde, peygamberimiz Muhammed'in (s.a.v.) şu güzel sözünü hatırlayalım: 'Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili geldiğinde, Allah Teâlâ'nın rahmet ve mağfiretiyle dolu olan bu geceyi değerlendirin.'

14 /17 Yaratana daha derin bir şükür imkânı bulacağımız Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

"Ya Rabbi! Bizi bu gecenin feyzi ve bereketine nail eyle. Günahlarımızı bağışla, dualarımızı kabul eyle. Bizi sevdiğin kullarından eyle. Amin."

15 /17 Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun..

16 /17 Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaib Kandilimiz Mübarek olsun!