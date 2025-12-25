Spot altın, çarşamba günü ons başına 4.500 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ancak rekor sonrası kar satışları ons ve gram fiyatlarda sınırlı geri çekilmeye yol açtı. Altının ons fiyatı, yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 480 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün gram, çeyrek altın, yarım ve Cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

1 /9 Ons altının çarşamba günü 4.500 doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmasının ardından piyasalarda kar realizasyonları öne çıktı. Hafta başından itibaren yatırımcısının yüzünü güldüren sarı metal, haftanın dördüncü işlem gününe düşüşle başladı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte, 25 Aralık 2025 güncel altın fiyatları.

2 /9 GRAM ALTIN FİYATI Gram altın alış: 6.169,61 TL Gram altın satış: 6.170,53 TL

3 /9 ÇEYREK ALTIN FİYATI Çeyrek altın alış: 9.871,37 TL Çeyrek altın satış: 10.088,82 TL

4 /9 CUMHURİYET ALTINI FİYATI Cumhuriyet altın alış: 39.485,50 TL Cumhuriyet altın satış: 40.231,87 TL

5 /9 YARIM ALTIN FİYATI Yarım altın alış 19.989,00 TL Yarım altın satış 20.504,00 TL

6 /9 YARIM ALTIN FİYATI Yarım altın alış: 19.681,05 TL Yarım altın satış: 20.177,64 TL

7 /9 ATA ALTIN FİYATI Ata altın alış: 41.308,89 TL Ata altın satış: 42.359,20 TL

8 /9 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 22 ayar bilezik gram alış: 5.675,05 TL 22 ayar bilezik gram satış: 5.947,00 TL