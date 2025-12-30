KPSS-2025/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Geçtiğimiz sene 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/2 sonuçları 3 Ocak 2025 tarihinde açıklandı. Bu sene de benzer tarihlerde sonuçların erişime açılması bekleniyor.