Kamu kurumlarına KPSS puanıyla atanmak isteyen binlerce aday için kritik süreç sürüyor. 25 Aralık 2025’e kadar tamamlanan KPSS 2025/2 merkezi yerleştirme tercihleri sonrası adaylar “KPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı.
KPSS 2025/2 merkezi yerleştirme tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte sonuç beklentisi başladı. ÖSYM’nin yayımlayacağı sonuç listeleri, milyonlarca adayın memuriyet hayaline ilişkin kaderini belirleyecek. Peki KPSS tercih sonuçları ne zaman duyurulacak?
KPSS-2025/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2025/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Geçtiğimiz sene 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/2 sonuçları 3 Ocak 2025 tarihinde açıklandı. Bu sene de benzer tarihlerde sonuçların erişime açılması bekleniyor.
KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar KPSS 2025/2 tercih sonuçlarını açıklandığı andan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.