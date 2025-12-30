2026 yılına adım atarken, asgari ücrete yapılan %27'lik artış, çalışanların yaşamını doğrudan etkileyen önemli bir gelişme oldu. Asgari ücretin net 28 bin 75 TL'ye çıkmasıyla birlikte, şimdi gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, memurlar ve emekliler için yapılacak maaş artış oranları da netleşecek. En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? merak edilen konuların başında geliyor. Memur ve memur emeklisine refah payı olacak mı? İşte konuya ilişkin son durum.
GÖZLER OCAK AYININ İLK HAFTASINDA
Asgari ücrete yapılan zammın ardından geride memur ve emekli maaşları kaldı. Ocak ayının ilk haftasında aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte maaşlara yapılacak nihai zam oranları belli olacak.
Normal şartlarda SSK ve Bağkur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon farkını maaşlarına yansıtılırken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme + enflasyon oranı üzerinden değerlendiriliyor.
5 AYLIK ZAM FARKLARI NETLEŞTİ
Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilere 5 aylık zam farkları şimdiden netleşti. 5 aylık verilere göre, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 11,20 artış alacak. Memur ve emeklilerinin ise maaş zammı yüzde 17,56 oldu.
MEMURA REFAH PAYI BEKLENTİSİ
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, düzenlediği basın açıklamasında yapılan maaş artışının yetersiz olduğunu ve memur ve memur emeklisine refah payı verilmesini talep etti.
Yalçın, "Memur-Sen olarak 2025 yılı için birinci döneme yüzde 15 teklif etmiştik. Dolayısıyla yüzde 10 refah payı demiştik iki yıl için. Gelinen noktada 2025 yılının ocak ayı itibariyle yüzde 15 maaş artışıyla yüzde 10 refah payıyla başlanması gerekirdi. Durum bizim tekliflerimizin doğruluğunu ortaya koyuyor." dedi.
Yalçın, taleplerini şu şekilde sıraladı:
"2025 Ocak itibariyle bizim toplu sözleşme masasında getirdiğimiz 6 aylık ilk teklif olan yüzde 15 zam ve yüzde 10 refah payı kısmıyla beraber başlamalı bu konu. Onun için bir an önce memur ve memur emeklisine refah payı verilmeli. Birinci derece 3600 ek gösterge talebi, vaadi, toplu sözleşme kararı bir an önce hayata geçmeli. Mühendislik meslek kanunu çıkarılmalı. Emeklilere seyyanen ödeme yansıtılmalı."
Ancak refah payı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama yapılması durumunda gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.
Memur Maaş Zammı Nasıl Hesaplanıyor?
Memur ve memur emeklileri maaş artışlarını yılda iki kez alıyor. Ocak ve temmuz aylarında yapılan zamlar;
*Toplu sözleşme zammı
*Enflasyon farkı
*Seyyanen artış kalemlerinden oluşuyor.
*2026 Ocak zammında memurlar:
*%11 toplu sözleşme zammı
*Enflasyon farkı
*1.000 TL seyyanen zam alacak.
En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olacak?
Kasım ayı verilerine göre yapılan hesaplamada:
*Mevcut en düşük memur maaşı: 43.726 TL
*Zam sonrası tahmini maaş: 60.366 TL
*En düşük memur emeklisi maaşı ise yaklaşık 27.651 TL seviyesine yükseliyor.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNE REFAH PAYI MÜMKÜN MÜ?
SSK ve Bağkur emeklilerine 2025 yılı ikinci döneminde enflasyon farkı %12,5 ile %14 aralığında gerçekleşecektir. ‘Burada bir refah payı eklemesi olur mu?’ sorusu sıklıkla gündeme geliyor. Refah payı artışını çok beklemiyoruz maalesef. Açıklanacak enflasyon oranı ne olursa o tutarda yeni emekli maaşları belirlenecektir.