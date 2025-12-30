Samsun TOKİ kura tarihi, TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. TOKİ'nin 500 bin konut kampanyasında yer alan Samsun için kura çekimi, büyük bir merakla bekleniyor. Samsun'da TOKİ tarafından yapılacak 6 bin 397 konut için yapılacak kura çekimi tarihi, başvuru yapan vatandaşlar için belirleyici bir an olacak. Bu süreç, TOKİ'nin 500 bin konut projesine katılanların konut sahibi olma şansını belirleyecek. Peki Samsun TOKİ kura tarihi açıklandı mı? 500 bin konut Samsun kurası ne zaman çekilecek?
Türkiye'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında ülke genelinde 500 bin sosyal konut inşa edilecek olup, bu kapsamlı hamle Samsun için de erişilebilir konut imkanı sağlamaktadır. Samsun'da inşa edilmesi planlanan sosyal konutlar, dar gelirli vatandaşların uygun şartlarda ev sahibi olmasını hedeflemekte. TOKİ sosyal konut kura çekilişi başladı. Peki TOKİ 500 bin konut Samsun kura tarihi belli oldu mu? Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, 19 Mayıs, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü ve Yakkent TOKİ kurası çekimi ne zaman? İşte Samsun TOKİ kura tarihine ilişkin detaylar.
TOKİ 500 bin konut Samsun kurası çekimi ne zaman?
Samsun TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ise henüz duyurulmadı.
TOKİ Samsun kura tarihleri için tıklayın
Samsun'da 500 bin sosyal konutlar nereye ne kadar yapılacak?
TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Samsun merkezde (Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy) 3 bin 750, Alaçam’da 150, Asarcık’ta 100, Ayvacık’ta 120, Bafra’da 500, Çarşamba’da 300, Havza’da 140, Kavak’ta 150, Ladik’te 142, 19 Mayıs’ta 125, Salıpazarı’da 120, Terme’de 300, Vezirköprü’de 450 ve Yakkent’te 50 sosyal konut inşa edilecek.
SAMSUN TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
Samsun'da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
Samsun'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Samsun'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Samsun'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.