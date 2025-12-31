TOKİ tarafından 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hak sahiplerini belirlemek için kura çekimleri sürüyor. Kahramanmaraş’ta yapılması planlanan 8 bin 195 sosyal konut için başvuruda bulunan vatandaşlar, kura tarihine ilişkin detayları yakından takip ediyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? ve 500 bin konut projesinde Kahramanmaraş kura tarihi açıklandı mı?” soruları gündemdeki yerini koruyor.
TOKİ’nin 81 ilde inşa edeceği 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri başladı. 8 bin 195, sosyal konutun inşa edileceği Kahramanmaraş'ta hak sahipliğini belirleyecek kura çekimi takvimi merak konusu. Peki Kahramanmaraş TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? Kahramanmaraş'ta 500 bin konut kurası çekiliş tarihi belli oldu mu?
TOKİ 500 bin konut Kahramanmaraş kura tarihi belli oldu mu?
Kahramanmaraş TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ise henüz duyurulmadı.
Kahramanmaraş TOKİ 500 bin konut kura tarihleri nereden öğrenilecek?
Kahramanmaraş TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ise henüz duyurulmadı. TOKİ tarafından ilerleyen günlerde bütün illerin kura çekim tarihlerinin duyurulması bekleniyor. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçların çekilişi takip eden kısa süre içinde TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e‑Devlet üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
Kahramanmaraş'ta 500 bin sosyal konut nereye, hangi ilçelere ve ne kadar yapılacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
Kahramanmaraş'ta 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Kahramanmaraş'ta 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Kahramanmaraş'ta 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.